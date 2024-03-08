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Про це майже ніхто не знав — принцеса Євгенія розповіла про захоплення її дідуся принца Філіпа

8 березня 2024 23:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Про це майже ніхто не знав — принцеса Євгенія розповіла про захоплення її дідуся принца Філіпа
Принцеса Євгенія. Фото: instagram.com/princesseugenie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принцеса Євгенія була дуже близька зі своїм дідусем. Вона настільки його любила, що назвала сина в його честь, а він — подарував їй дуже особисту річ, створену ним самим.

Про це пише видання Еxpress.

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Принц Філіп подарував своїй онуці картину на весілля

Таємним захопленням герцога Единбурзького був живопис. Він подарував на весілля онуці свою картину — на ній були зображені прекрасні квіти.

"Це було так прекрасно, тепер вона висить у моєму будинку в Лондоні, і я так пишаюся цим, розумієте?" — сказала принцеса.

Принц Філіп любив живопис і мав талант до малюваннями олійними фарбами. Він навіть написав свою дружину — королеву Єлизавету II. Вона зображена з хлібом і банкою мармеладу. Картина стала частиною приватної колекції герцога, яка була опублікована в журналі The Royal Portrait Image and Impact 2010 року.

Картина Принца Філіпа "Королева за сніданком", 1965. Фото: Royal Collection Trust
Картина Принца Філіпа "Королева за сніданком", 1965. Фото: Royal Collection Trust

"Я думаю, що зазвичай люди не знають, що герцог Единбурзький малює, це досить особисте заняття. На мій погляд, це дійсно гарна картина", — відгукнувся про роботу помічник куратора колекції Дженніфер Скотт.

Принцеса Євгенія мала дуже близькі стосунки з її дідусем, герцогом Единбурзьким. Вона навіть назвала свого сина, який народився незадовго до смерті принца Філіпа, на його честь. 

"Я привела маленького Августа, щоб зустрітися з ним, і сказала йому (ред.— дідусеві), що ми назвали малюка на його честь. Це був такий прекрасний момент. Нам дуже пощастило, що ми зробили це", — поділилася Євгенія.

Принц Філліп помер 9 квітня 2021 року у Віндзорському замку. Йому було 99 років.

Раніше принц Гаррі потрапив у скандал з ексстриптизеркою — що сталося.

Також Кейт Міддлтон з'явилась на публіці після складної операції.

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Велика Британія

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