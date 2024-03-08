Про це майже ніхто не знав — принцеса Євгенія розповіла про захоплення її дідуся принца Філіпа
Принцеса Євгенія була дуже близька зі своїм дідусем. Вона настільки його любила, що назвала сина в його честь, а він — подарував їй дуже особисту річ, створену ним самим.
Про це пише видання Еxpress.
Принц Філіп подарував своїй онуці картину на весілля
Таємним захопленням герцога Единбурзького був живопис. Він подарував на весілля онуці свою картину — на ній були зображені прекрасні квіти.
"Це було так прекрасно, тепер вона висить у моєму будинку в Лондоні, і я так пишаюся цим, розумієте?" — сказала принцеса.
Принц Філіп любив живопис і мав талант до малюваннями олійними фарбами. Він навіть написав свою дружину — королеву Єлизавету II. Вона зображена з хлібом і банкою мармеладу. Картина стала частиною приватної колекції герцога, яка була опублікована в журналі The Royal Portrait Image and Impact 2010 року.
"Я думаю, що зазвичай люди не знають, що герцог Единбурзький малює, це досить особисте заняття. На мій погляд, це дійсно гарна картина", — відгукнувся про роботу помічник куратора колекції Дженніфер Скотт.
Принцеса Євгенія мала дуже близькі стосунки з її дідусем, герцогом Единбурзьким. Вона навіть назвала свого сина, який народився незадовго до смерті принца Філіпа, на його честь.
"Я привела маленького Августа, щоб зустрітися з ним, і сказала йому (ред.— дідусеві), що ми назвали малюка на його честь. Це був такий прекрасний момент. Нам дуже пощастило, що ми зробили це", — поділилася Євгенія.
Принц Філліп помер 9 квітня 2021 року у Віндзорському замку. Йому було 99 років.
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