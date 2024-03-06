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Скандал з принцом Гаррі — чому він може зʼявитися на OnlyFans та як повʼязаний з ексстриптизеркою

6 березня 2024 18:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Скандал з принцом Гаррі — чому він може зʼявитися на OnlyFans та як повʼязаний з ексстриптизеркою
Принц Гаррі. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Представник королівської родини Великої Британії принц Гаррі Сассекський знову втрапив у скандал. Колишня американська стриптизерка Керрі Роял пригрозила, що опублікує оголені фото Гаррі на сервісі ексклюзивного контенту OnlyFans. Зафільмувала жінка принца ще у 2012 році, коли той танцював стриптиз у нічному клубі Лас-Вегасу.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Оголені фото принца Гаррі можуть опинитися на OnlyFans

Екстриптизерка висунула погрози герцогу, тому що вирішила помститися йому за "вибілену" репутацію в книзі "Запасний". Жінка ображена на те, що Гаррі у своїх автобіографічних мемуарах написав про вечірку, але жодного разу не згадав про Роял. Танцівниця оголосила, що має пікантні фото принца, про які він вже напевно забув.

"У мене є кілька гарних фотографій, на яких він зображений у чому мати народила. Ці фото ніколи не бачила публіка. Я маю світлини біля басейну перед тією ніччю та фото Гаррі голяка. Люди будуть шоковані ними", — заявила Роял.

Ексстриптизерка Керрі Роял
Ексстриптизерка Керрі Роял. Фото: Instagram / carrieroyale

За словами ексстриптизерки, в той вечір в американському клубі вони з королівською особою цілувалися. Роял стверджує, що понад 12 років тому Гаррі був "божевільним" і "спонтанним", а зараз формує образ "білого та пухнастого".

До цього танцівниця виставила на аукціоні чорні боксерки Гаррі, які вона нібито зняла з нього під час стриптизу. Жінка розповіла, що після шоу вони з принцом поїхали до готелю. Там член королівської родини голяка імітував гру на гітарі, а тоді заспівав пісню Майкла Джексона Beat It.

Нагадаємо, принц Гаррі розповів друзям, що думає щодо повернення у Велику Британію. Герцог оголосив, що готовий повернутися до виконання королівських обов'язків, щоб полегшити життя онкохворого короля.

Додамо, принц Гаррі програв апеляцію у справі про позбавлення поліцейського захисту під час візитів до Великої Британії за рахунок підданих після відмови від виконання обов'язків члена королівської родини.

принц Гаррі
скандал
закордонні зірки
Велика Британія
зірки
OnlyFans

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