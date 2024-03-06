Скандал з принцом Гаррі — чому він може зʼявитися на OnlyFans та як повʼязаний з ексстриптизеркою

Принц Гаррі. Фото: REUTERS

Представник королівської родини Великої Британії принц Гаррі Сассекський знову втрапив у скандал. Колишня американська стриптизерка Керрі Роял пригрозила, що опублікує оголені фото Гаррі на сервісі ексклюзивного контенту OnlyFans. Зафільмувала жінка принца ще у 2012 році, коли той танцював стриптиз у нічному клубі Лас-Вегасу.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Оголені фото принца Гаррі можуть опинитися на OnlyFans

Екстриптизерка висунула погрози герцогу, тому що вирішила помститися йому за "вибілену" репутацію в книзі "Запасний". Жінка ображена на те, що Гаррі у своїх автобіографічних мемуарах написав про вечірку, але жодного разу не згадав про Роял. Танцівниця оголосила, що має пікантні фото принца, про які він вже напевно забув.

"У мене є кілька гарних фотографій, на яких він зображений у чому мати народила. Ці фото ніколи не бачила публіка. Я маю світлини біля басейну перед тією ніччю та фото Гаррі голяка. Люди будуть шоковані ними", — заявила Роял.

Ексстриптизерка Керрі Роял. Фото: Instagram / carrieroyale

За словами ексстриптизерки, в той вечір в американському клубі вони з королівською особою цілувалися. Роял стверджує, що понад 12 років тому Гаррі був "божевільним" і "спонтанним", а зараз формує образ "білого та пухнастого".

До цього танцівниця виставила на аукціоні чорні боксерки Гаррі, які вона нібито зняла з нього під час стриптизу. Жінка розповіла, що після шоу вони з принцом поїхали до готелю. Там член королівської родини голяка імітував гру на гітарі, а тоді заспівав пісню Майкла Джексона Beat It.

Нагадаємо, принц Гаррі розповів друзям, що думає щодо повернення у Велику Британію. Герцог оголосив, що готовий повернутися до виконання королівських обов'язків, щоб полегшити життя онкохворого короля.

Додамо, принц Гаррі програв апеляцію у справі про позбавлення поліцейського захисту під час візитів до Великої Британії за рахунок підданих після відмови від виконання обов'язків члена королівської родини.