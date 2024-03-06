Скандал с принцем Гарри — почему он может появиться на OnlyFans и как связан с экс-стриптизершей

Принц Гарри. Фото: REUTERS

Представитель королевской семьи Великобритании принц Гарри Сассекский снова попал в скандал. Бывшая американская стриптизерша Керри Роял пригрозила, что опубликует обнаженные фото Гарри на сервисе эксклюзивного контента OnlyFans. Засняла женщина принца еще в 2012 году, когда он танцевал стриптиз в ночном клубе Лас-Вегаса.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Обнаженные фото принца Гарри могут оказаться на OnlyFans

Экс-триптизерша выдвинула угрозы герцогу, потому что решила отомстить ему за "отбеленную" репутацию в книге "Запасной". Женщина обижена на то, что Гарри в своих автобиографических мемуарах написал о вечеринке, но ни разу не упомянул Роял. Танцовщица объявила, что у нее есть пикантные фото принца, о которых он уже наверняка забыл.

"У меня есть несколько хороших фотографий, на которых он изображен в чем мать родила. Эти фото никогда не видела публика. У меня есть фотографии у бассейна перед той ночью и фото Гарри голышом. Люди будут шокированы ими", — заявила Роял.

Экс-стриптизерша Керри Роял. Фото: Instagram / carrieroyale

По словам экс-стриптизерши, в тот вечер в американском клубе они с королевским лицом целовались. Роял утверждает, что более 12 лет назад Гарри был "сумасшедшим" и "спонтанным", а сейчас формирует образ "белого и пушистого".

До этого танцовщица выставила на аукционе черные боксерки Гарри, которые она сняла с него во время стриптиза. Женщина рассказала, что после шоу они с принцем уехали в гостиницу. Там член королевской семьи голышом имитировал игру на гитаре, а затем спел песню Майкла Джексона Beat It.

Напомним, принц Гарри рассказал друзьям, что думает о возвращении в Великобританию. Герцог объявил, что готов вернуться к исполнению королевских обязанностей, чтобы облегчить жизнь онкобольного короля.

Добавим, принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении полицейской защиты во время визитов в Великобританию за счет подданных после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи.