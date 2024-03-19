Популярные каналы получат украинскую озвучку — языковой омбудсмен обратился к Warner Bros.

Мужчина просматривает телеканалы. Иллюстративное фото: freepik.com

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к президенту Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава с просьбой создать украиноязычную аудиодорожку для телеканалов компании, транслируемых в Украине. Речь идет о Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel.

Об этом говорится на сайте Правительства.

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На сегодняшний день популярные в мире телеканалы не имеют украиноязычной аудиодорожки, а потому наши граждане вынуждены смотреть программы на русском языке.

"Мы уверены, что введение украинского языка на указанных каналах будет способствовать не только обеспечению прав граждан Украины на доступ к информации на родном языке, но и расширению аудитории, повышению рейтингов ваших каналов и придаст им конкурентные преимущества на украинском рынке", — обратился Тарас Кремень к президенту Warner Bros. Discovery.

Многообразие мировых каналов. Иллюстративное фото: freepik.com

Уполномоченный объяснил, что получает много жалоб от украинцев о том, что они вынуждены слушать любимые программы на русском языке. Это касается таких каналов, как Eurosport (Франция), AMC (Чехия), History HD (Германия), Viasat (Эстония).

В связи с этим, Тарас Кремень обратился с этой проблемой в Минкульт и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Омбудсмен попросил ведомства организовать переговоры с международными иностранными медиакомпаниями для создания украинской аудиодорожки.

Напомним, мы ранее писали, что Дантеса обматерили на рынке во время съемки проекта "Мультитрек". А также предательница Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, возглавленную экспродюсером известного украинского телешоу.