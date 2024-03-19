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Популярні канали отримають українську озвучку — мовний омбудсмен звернувся до Warner Bros.

19 березня 2024 20:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Популярні канали отримають українську озвучку — мовний омбудсмен звернувся до Warner Bros.
Чоловік переглядає телеканали. Ілюстративне фото: freepik.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до президента Warner Bros. Discovery Девіда Заслава з проханням створити  україномовну аудіодоріжку для телеканалів компанії, які транслюються в Україні. Мова йде про Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel.

Про це йдеться на сайті Уряду.

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На сьогоднішній день популярні у світі телеканали не мають україномовної аудіодоріжки, а тому наші громадяни змушені переглядати програми російською.

"Ми впевнені, що запровадження української мови на зазначених каналах сприятиме не лише забезпеченню прав громадян України на доступ до інформації рідною мовою, а й розширенню аудиторії, підвищенню рейтингів ваших каналів та додасть їм конкурентних переваг на українському ринку", — звернувся Тарас Кремінь до президента Warner Bros. Discovery.

Популярні канали отримають українську озвучку — мовний омбудсмен звернувся до Warner Bros. - фото 1
Різноманіття світових каналів. Ілюстративне фото: freepik.com

Уповноважений пояснив, що отримує багато скарг від українців про те, що вони вимушені слухати улюблені програми російською мовою. Це стосується таких каналів, як Eurosport (Франція), AMC (Чехія), History HD (Німеччина), Viasat (Естонія) тощо.

У зв'язку з цим, Тарас Кремінь звернуся із цією проблемою до Мінкульту та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Мовний омбудсмен попрохав відомства організувати перемовини із міжнародними іноземними медіакомпаніями для створення української аудіодоріжки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Дантеса обматюкали на ринку під час зйомки проєкту "Мультитрек". А також зрадниця Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого українського телешоу.

українська мова
лист
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