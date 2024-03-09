Орбакайте не дали выступить в Кремле из-за позиции Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте. Фото: Instagram/orbakaite_k

Российской певице Кристине Орбакайте не дали выступить в Кремле на большом сборном концерте в честь Международного женского дня. Организаторы убрали ее из лайнапа за несколько часов до выхода на сцену.

Об этом сообщают росСМИ.

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52-летняя Орбакайте и российский певец Алексей Воробьев должны были исполнить композицию почти в конце программы. Еще в день концерта старшая дочь Пугачевой оставалась в списке исполнителей, но в момент ее номер убрали. Его заменили дуэтом предательницы Таисии Повалий и Дениса Майданова.

Об этом за два часа до начала концерта сообщил пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский. Причину называть не стал.

Певица Кристина Орбакайте. Фото: Instagram/orbakaite_k

Редакция одного из топовых российских изданий, ссылаясь на инсайдеров, связала отмену выступления Орбакайте с высказываниями Аллы Пугачевой. В начале месяца певица призвала подписчиков в Instagram "не сдаваться". В ее посту увидели отсылку к словам политика Алексея Навального, призвавшего россиян не сдаваться, если его убьют.

Также стало известно, что концерт Кристины Орбакайте, запланированный во Владивостоке на 19 марта, отменен. Решение об этом приняли организаторы выступления и концертный зал, где должно было состояться мероприятие. Против выступают и активисты, поддерживающие кровавую политику Кремля.

Напомним, ранее мы писали, что в России требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом. Также мы рассказывали, что российский шоумен Максим Галкин прокомментировал трагедию в Одессе и выразил искренние соболезнования семьям погибших.