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Орбакайте не дали виступити в Кремлі через позицію Пугачової

9 березня 2024 22:46
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Стас Кожушко
Редактор
Орбакайте не дали виступити в Кремлі через позицію Пугачової
Російська співачка Крістіна Орбакайте. Фото: Instagram/orbakaite_k
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Російській співачці Крістіні Орбакайте не дали виступити в Кремлі на великому збірному концерті на честь Міжнародного жіночого дня. Організатори прибрали її з лайнапу за декілька годин до виходу на сцену. 

Про це повідомляють росЗМІ

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52-річна Орбакайте та російський співак Олексій Воробйов мали виконати композицію майже наприкінці програми. Ще в день концерту старша донька Пугачової залишалася у списку виконавців, але в останній момент її номер прибрали. Його замінили дуетом зрадниці Таїсії Повалій та Дениса Майданова.

Про це за дві години до початку концерту повідомив прессекретар Кремлівського палацу Костянтин Ярошевський. Причину називати не став. 

Орбакайте не дали виступити в Кремлі через позицію Пугачової - фото 1
Cпівачка Крістіна Орбакайте. Фото: Instagram/orbakaite_k

Редакція одного з топових російських видань, посилаючись на інсайдерів, пов'язав скасування виступу Орбакайте з висловлюваннями Алли Пугачової. На початку місяці співачка закликала підписників в Instagram "не здаватися". У її пості побачили відсилання до слів політика Олексія Навального, який закликав росіян не здаватися, якщо його вб'ють.

Також стало відомо, що концерт Крістіни Орбакайте, який заплановано у Владивостоці на 19 березня, скасовано. Рішення про це ухвалили організатори виступу та концертний зал, де мав відбутися захід. Проти виступають й активісти, які підтримують криваву політику Кремля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії вимагають визнати Аллу Пугачову іноагентом. Також ми розповідали, що російський шоумен Максим Галкін прокоментував трагедію в Одесі та висловив щирі співчуття родинам загиблих.

концерт
Алла Пугачова
Христина Орбакайте
закордонні зірки

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