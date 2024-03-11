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Елена Зеленская призналась, кому доверяет свои секреты

11 марта 2024 12:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Елена Зеленская призналась, кому доверяет свои секреты
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская достойно представляет нашу страну на международных площадках, однако мало что известно о ее личной жизни. Супруга президента Владимира Зеленского рассказала о ближайшей подруге, с которой общается более 18 лет.

Личным она поделилась в интервью Дмитрию Комарову в рамках проекта "Мир наизнанку".

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С кем дружит Елена Зеленская больше 18 лет

Первая леди имеет в своем окружении близкого человека, которому доверяет свои секреты половину своей жизни.

Елена Зеленская очень ценит женскую дружбу и уверена в своей лучшей подруге Ирине.

Зеленская признается, что за столь длительный период времени она ни разу ее не подводила. Жена президента уверена в ее искренности и открытости.

"Без подруг вообще жизнь невозможна. Я, например, свою подружку Ирину знаю с 18 лет. Сейчас мне 46. Большую часть жизни мы вместе. И ни разу я не усомнилась в том, что это самый лучший человек в моей жизни. И это очень круто иметь подруг", — рассказывает жена гаранта.

Можно предположить, что Зеленская рассказывала о жене участника "Квартала 95" Александра Пикалова.

Елена Зеленская призналась, кому доверяет свои секреты - фото 1
Елена Зеленская и Ирина Пикалова. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

До того как Елена стала первой леди, она неоднократно в социальной сети Instagram посвящала публикации Ирине, в которых писала, как ценит искренние отношения и дружбу с ней.

Елена Зеленская и Ирина Пикалова
Ирина Пикалова, Нина Горбачева (директор Фонда Елены Зеленской, на фото по центру) и первая леди Украины. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, мы ранее писали, что дочь Зеленского встречается с парнем, пережившим оккупацию в Мариуполе. А Елена Зеленская не смогла досмотреть "Довга доба" Бадоева.

Квартал 95
Елена Зеленская
личная жизнь
украинские звезды
дружба
подруги

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