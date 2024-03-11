Олена Зеленська зізналась, кому довіряє свої секрети

Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Перша леді України Олена Зеленська гідно представляє нашу країну на міжнародних майданчиках, однак мало що відомо про її особисте життя. Дружина президента Володимира Зеленського розповіла про найближчу подругу, із якою спілкується більше 18 років.

Особистим вона поділилася в інтерв'ю Дмитру Комарову в рамках проєкту "Світ навиворіт".

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Перша леді має у своєму оточенні близьку людину, якій довіряє свої секрети половину свого життя.

Олена Зеленська дуже цінує жіночу дружбу та впевнена у своїй найкращій подрузі Ірині.

Зеленська зізнається, що за такий тривалий період часу вона жодного разу її не підводила. Дружина президента впевнена у її щирості та відкритості.

"Без подруг узагалі життя неможливе. Я, наприклад, свою подружку Ірину знаю з 18 років. Зараз мені 46. Більшу частину життя ми разом. І жодного разу я не засумнівалася в тому, що це найкраща людина в моєму житті. І це дуже круто — мати подруг", — розповідає дружина гаранта.

Можна припустити, що Зеленська розповідала про дружину учасника "Кварталу 95" Олександра Пікалова.

Олена Зеленська та Ірина Пікалова. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

До того як Олена стала першою леді, вона неодноразово у соціальній мережі Instagram присвячувала публікації Ірині, в яких писала, як цінує щирі стосунки та дружбу із нею.

Ірина Пікалова, Ніна Горбачова (директорка Фонду Олени Зеленської, на фото по центру) та перша леді України. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, ми раніше писали, що донька Зеленського зустрічається із хлопцем, який пережив окупацію в Маріуполі. А Олена Зеленська не змогла додивитися "Довгу добу" Бадоєва.