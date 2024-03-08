Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Новый Джеймс Бонд — назван главный претендент на роль arrow

Новый Джеймс Бонд — назван главный претендент на роль

8 марта 2024 12:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Новый Джеймс Бонд — назван главный претендент на роль
Актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский актер Дэниел Крейг уже несколько лет не участвует в съемках фильмов о Джеймсе Бонде. Стало известно, кто претендует на его звездную роль.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Читайте также:

Кто претендует на роль нового Джеймса Бонда

В 2023 году большой успех получила лента режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Главную роль в фильме сыграл популярный ирландский актер Киллиан Мерфи.

null
Актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

После того как "Оппенгеймер" собрал немало престижных наград и его главный герой стал для многих любимым актером, продюсер бондианы Барбара Брокколи обратила внимание на Мерфи.

За последнее время популярность фильмов об агенте "007", упала и новым актером продюсеры хотят вернуть любовь зрителей.

null
Актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

"Сейчас Киллиан — любимец Голливуда, и это будет лучшая роль. Это способ поднять франшизу о Бонде на новый уровень с помощью находящегося на самом пике своей карьеры актера", — говорится в материале.

Съемки нового фильма про Джеймса Бонда планируют не раньше 2025 года, поэтому у продюсеров еще будет время определиться с выбором актера на главную роль.

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Игры престолов" показали трейлер нового сериала для Netflix. Также мы рассказывали, что режиссер "Дюны" Дени Вильнев исполнил последнюю свободу неизлечимо больного мужчины.

кино
Голливуд
Роберт Оппенгеймер
актеры
зарубежные звезды
Киллиан Мерфи
фильм Оппенгеймер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта