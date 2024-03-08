Новый Джеймс Бонд — назван главный претендент на роль

Актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

Известный американский актер Дэниел Крейг уже несколько лет не участвует в съемках фильмов о Джеймсе Бонде. Стало известно, кто претендует на его звездную роль.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

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В 2023 году большой успех получила лента режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Главную роль в фильме сыграл популярный ирландский актер Киллиан Мерфи.

Актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

После того как "Оппенгеймер" собрал немало престижных наград и его главный герой стал для многих любимым актером, продюсер бондианы Барбара Брокколи обратила внимание на Мерфи.

За последнее время популярность фильмов об агенте "007", упала и новым актером продюсеры хотят вернуть любовь зрителей.

Актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

"Сейчас Киллиан — любимец Голливуда, и это будет лучшая роль. Это способ поднять франшизу о Бонде на новый уровень с помощью находящегося на самом пике своей карьеры актера", — говорится в материале.

Съемки нового фильма про Джеймса Бонда планируют не раньше 2025 года, поэтому у продюсеров еще будет время определиться с выбором актера на главную роль.

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