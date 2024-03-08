Новий Джеймс Бонд — названо головного претендента на роль

Актор Кілліан Мерфі. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

Відомий американський актор Деніел Крейг вже декілька років не бере участь у зйомках фільмів про Джеймса Бонда. Стало відомо, хто претендує на його зіркову роль.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

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У 2023 році неабиякий успіх отримала стрічка режисера Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Головну роль у фільмі зіграв популярний ірландський актор Кілліан Мерфі.

Актор Кілліан Мерфі. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

Після того як "Оппенгеймер" зібрав чимало престижних нагород та його головний герой став для багатьох улюбленим актором, продюсерка бондіани Барбара Брокколі звернула увагу на Мерфі.

За останній час популярність стрічок про агента "007" впала, і новим актором продюсери хочуть повернути любов глядачів.

Актор Кілліан Мерфі. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/

"Зараз Кілліан — улюбленець Голлівуду, і це буде найкраща роль. Це спосіб підняти франшизу про Бонда на новий рівень за допомогою актора, який перебуває на самому піку своєї кар'єри", — йдеться у матеріалі.

Зйомки нового фільму про Джеймса Бонда планують не раніше 2025 року, а тому у продюсерів ще буде час визначитись із вибором актора на головну роль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix. Також ми розповідали, що режисер "Дюни" Дені Вільньов виконав останню волю невиліковно хворого чоловіка.