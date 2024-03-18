Самая эпическая вечеринка — Пэрис Гилтон показала как отыграла 43-летие

Ди-джей Пэрис Хилтон с моделью Хайди Клум и певицей Megan Thee Stallion. Фото: instagram.com/parishilton/

Ди-джей Пэрис Хилтон отметила свой 43-й день рождения вечеринкой в стиле "Барби". Среди гостей было немало звезд — певицы, модели и близкие звезды. Сама Пэрис для вечеринки выбрала серебристое платье с пайетками.

Фотографии Пэрис опубликовала в своих социальных сетях.

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Помещение для вечеринки было оформлено в розовых тонах, стены украшали портреты. Среди гостей были замечены певицы Деми Ловато, Элли Гоулдинг, модель Хайди Клум, певица Megan Thee Stallion.

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Деми Ловато. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Элли Гоулдинг. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Сиа. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Megan Thee Stallion. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон с моделью Хайди Клум и певицей Megan Thee Stallion. Фото: instagram.com/parishilton/

"Провела самый эпический вечер с моими любимыми людьми. Очень вас всех люблю! Спасибо, что сделали мой вечер таким особенным!" — прокомментировала фотографии Пэрис.

Пэрис Хилтон часто устраивает тематические вечеринки — раньше она поздравила своего сына Феникса, организовав детский праздник в стиле "Русалочки": на мероприятие приехал контактный зоопарк. В последнее время Пэрис Хилтон часто сталкивается с критикой из-за своих детей: сначала звезду нулевых осуждали за то, что она использует сына исключительно для фотографий в соцсетях, а сама недавно научилась менять памперсы, затем подписчиков насторожила форма председателя Феникса.

Главным же поводом для критики стало то, что оба ребенка Пэрис — сын Феникс и дочь Лондон — появились на свет благодаря суррогатному материнству, и поклонники заявили, что Пэрис "покупает" детей. Сама она объяснила это тем, что испытывает проблемы со здоровьем и психологические травмы, которые не позволяют рожать самой.

Напомним, "супруга" поздравила Виталия Козловского с днем рождения. А Инна Мирошниченко поздравил мужа с годовщиной.