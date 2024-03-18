Найепічніша вечірка — Періс Гілтон показала, як відгуляла 43-річчя

Діджейка Періс Гілтон з моделлю Гайді Клум та співачкою Megan Thee Stallion. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон відзначила свій 43-й день народження вечіркою у стилі "Барбі". Серед гостей були чимало зірок — співачки, моделі та близькі зірки. Сама Періс для вечірки обрала сріблясту сукню з паєтками.

Світлини Періс опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Приміщення для вечірки було оформлене у рожевих тонах, стіни прикрашали портрети. Серед гостей були помічені співачки Демі Ловато, Еллі Гоулдінг, модель Гайді Клум, співачка Megan Thee Stallion.

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Демі Ловато. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Еллі Гоулдінг. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Сіа. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Megan Thee Stallion. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон з моделлю Гайді Клум та співачкою Megan Thee Stallion. Фото: instagram.com/parishilton/

"Провела найепічніший вечір з моїми улюбленими людьми. Дуже вас усіх люблю! Дякую, що зробили мій вечір таким особливим!" — прокоментувала світлини Періс.

Періс Гілтон часто влаштовує тематичні вечірки — раніше вона привітала свого сина Фенікса, організувавши дитяче свято у стилі "Русалочки": на захід приїхав контактний зоопарк. Останнім часом Періс Гілтон часто стикається з критикою через своїх дітей: спочатку зірку нульових засуджували за те, що вона використовує сина виключно для фотографій у соцмережах, а сама нещодавно навчилася міняти памперси, потім передплатників насторожила форма голови Фенікса.

Головним же приводом для критики стало те, що обидві дитини Періс — син Фенікс і дочка Лондон — з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству, і шанувальники заявили, що Періс "купує" дітей. Сама вона пояснила це тим, що має проблеми зі здоров'ям і психологічні травми, які не дозволяють народжувати самій.

Нагадаємо, "дружина" привітала Віталія Козловського з днем народження. А Інна Мірошниченко привітала чоловіка з річницею.