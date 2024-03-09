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Дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з днем народження та розповіла про його чесноти

9 березня 2024 13:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з днем народження та розповіла про його чесноти
Ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Сьогодні, 9 березня, свій день народження святкує ведучий Нацвідбору Євробачення Тімур Мірошниченко. Шоумену виповнюється 38 років, з чим його привітала кохана дружина

Ніжно привітала чоловіка у соцмережі його дружна Інна.

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Дружина Тімура Мірошниченка подякувала йому за втілені мрії

Інна Мірошниченко показала романтичний кадр з чоловіком та подякувала йому за щасливі миті.

"З днем народження, моє кохання! Дякую тобі за те, що ти робиш з моїм життям. За те відчуття винятковості і особливості, які ти мені даруєш. За всі твої "як ти?", які непомітно побудували місток непорушної довіри. За раптові "люблю тебе". За всі почуті бажання і втілені мрії. За те, скільки в тобі тепла і розуміння. За те, що ти з очима повними оптимізму погоджуєшся на всі мої найвідчайдушніші пропозиції", — написала дружина Мірошниченка.

Також жінка подякувала коханому за абсолютну безпеку. За те, що на свій день народження він відправляв її на ретрит, хоч вона і не поїхала, що своїм прикладом надихає її ставати краще, як любить все, чим займається, за чесність і цінності, які несе ведучий. За абсолютну віру в добро і людей, бажання щодня ставати кращим.

 

Інна побажала Тімуру не втрачати його вміння завжди і у всьому бачити світло і можливості.

Інна та Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: Мію, Марка та Марселя. Останнього всиновили минулого року. На початку року подружжя розпочали підготовки до усиновлення ще однієї дитини, хоча раніше Інна розповідала, що система дуже уповільнює цей процес.

Нагадаємо, "дружина" Віталія Козловського привітала його днем народження. А Інна Мірошниченко відзначила з чоловіком річницю шлюбу.

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Тімур Мірошниченко

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