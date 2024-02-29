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Український військовий влаштував романтичне освідчення на концерті гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

29 лютого 2024 12:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Український військовий влаштував романтичне освідчення на концерті гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: instagram.com/bezobmezhen/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Луцьку на концерті гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" військовий освідчився коханій. Це, до речі, не вперше, коли під час виступу музикантів закохані зізнаються у своїх почуттях один одному.

Про це йдеться на сторінці гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" в соціальній мережі.

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Лідер гурту Сергій Танчинець зі сцени сказав, що у залі є чоловік, який готовий зізнатися у коханні своїй нареченій. Після цього в зал вийшов наречений з букетом троянд, який запропонував руку та серце коханій.

 

"Вона сказала "ТАК".Сьогодні на концерті у Луцьку український військовий освідчився своїй коханій. Вітаємо новостворену сім'ю!", — йдеться у дописі.

Також у мережі з'явився допис і нареченої після щасливої події.

"Не буду писати багато слів про почуття, які відчуваю до тебе, бо їх словами не опишу, але знаю точно, що ти все відчуваєш. Просто залишу це тут на згадку про наш особливий день, про який я могла лише мріяти", — написала наречена в інстаграмі.

Концерти гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" відомі яскравими моментами. У грудні артисти відіграли великий сольний концерт у супроводі оркестру у столиці в ексклюзивному форматі. Близько 20-ти музикантів виступили одночасно на сцені. Окрім учасників гурту, було й 14 запрошених музикантів оркестру, які грали на духових та струнних інструментах.

Завдяки концерту у Києві, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" разом з глядачами вдалось закумулювати 1 000 000 грн на потреби Збройних Сил України.

військові
українські зірки
гурт "Без обмежень"
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