Украинский военный устроил романтическое признание на концерте группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: instagram.com/bezobmezhen/

В Луцке на концерте группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" военный сделал предложение возлюбленной. Это, кстати, не в первый раз, когда во время выступления музыкантов влюбленные признаются в своих чувствах друг другу.

Об этом говорится на странице группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" в социальной сети.

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Лидер группы Сергей Танчинец со сцены сказал, что в зале есть мужчина, готовый признаться в любви своей невесте. После этого в зал вышел жених с букетом роз, который предложил руку и сердце любимой.

"Она сказала "ДА". Сегодня на концерте в Луцке украинский военный признался своей возлюбленной. Поздравляем новосозданную семью!" — говорится в посте.

Также в сети появилось сообщение и невесты после счастливого события.

"Не буду писать много слов о чувствах, которые испытываю к тебе, потому что их словами не опишу, но знаю точно, что ты все чувствуешь. Просто оставлю это здесь на память о нашем особом дне, о котором я могла только мечтать", — написала невеста в Instagram.

Концерты группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" известны яркими моментами. В декабре артисты отыграли большой сольный концерт в сопровождении оркестра в столице в эксклюзивном формате. Около 20 музыкантов выступили одновременно на сцене. Кроме участников группы, было и 14 приглашенных музыкантов оркестра, игравших на духовых и струнных инструментах.

Благодаря концерту в Киеве "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вместе со зрителями удалось аккумулировать 1 000 000 грн на нужды Вооруженных Сил Украины.