"Дружина" Козловського ніжного привітала його з днем народження

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Український артист Віталій Козловський нещодавн змінив статус. Артист одружився, за інформацією інсайдерів, зі своєю менеджеркою та піарницею Юлією Бакуменко.

Жінка ніжно привітала співака з днем народження у своєму Instagram.

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Співак Віталій Козловський вчора святкував 39-річчя. Артист ще зранку поділився новиною про одруження, проте не розповів, хто його обранниця. У ЗМІ приписують шлюб зірковому співаку зі його менеджеркою Юлією Бакуменко. З нагоди дня народження співака вона зізналася йому у коханні.

Юлія Бакуменко, яку вважають дружиною співака, привітала його з днем народження. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

"На цьому фото червень, 6 ранку, я іду проводжати тебе на полігон з запухшими від сліз очима і навіть не уявляю, скільки всього попереду. І жахливого, і надзвичайно щасливого. Цей рік відкрив такого тебе, що моїй гордості за тебе немає меж. Люблю до неба! З Днем народження", — прокоментувала фото у своїх соціальних мережах жінка.

Артист та піарниця проводили багато часу разом — відпочинок за кордоном, відвідини весіль, вечірки з друзями і не тільки. У Юлії в стрічці немає дописів з іншими чоловіками протягом багатьох років.

Інсайдери розповіли, що стосунки в цій парі завʼязалися "давно", але не одразу після знайомства.

Нагадаємо, Віталій Козловський показав обручку. А раніше Козловський зізнався, як допомагає побратимам з ЗСУ.