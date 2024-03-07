"Жена" Козловского нежного поздравила его с днем рождения

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Украинский артист Виталий Козловский недавно сменил статус. Артист женился, по информации инсайдеров, на своем менеджере и пиарщице Юлии Бакуменко.

Женщина нежно поздравила певца с днем рождения в своем Instagram.

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Виталий Козловский женился

Певец Виталий Козловский вчера праздновал 39-летие. Артист еще с утра поделился новостью о свадьбе, однако не рассказал, кто его избранница. В СМИ приписывают брак звездному певцу с его менеджером Юлией Бакуменко. По случаю дня рождения певца она призналась ему в любви.

Юлия Бакуменко, которую считают супругой певца, поздравила его с днем рождения. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

"На этом фото июнь, 6 утра, я иду провожать тебя на полигон с запухшими от слез глазами и даже не представляю, сколько всего впереди. И ужасного, и чрезвычайно счастливого. Этот год открыл такого тебя, что моей гордости за тебя нет предела. Люблю до неба! С Днем рождения", — прокомментировала фото в своих социальных сетях женщина.

Артист и пиарщица проводили много времени вместе — отдых за границей, посещение свадеб, вечеринки с друзьями и не только. У Юлии в ленте нет постов с другими мужчинами на протяжении многих лет.

Инсайдеры рассказали, что отношения в этой паре завязались "давно", но не сразу после знакомства.

Напомним, Виталий Козловский показал обручальное кольцо. А раньше Козловский признался, как помогает собратьям из ВСУ.