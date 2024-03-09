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Супруга Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с днем рождения и рассказала о его достоинствах

9 марта 2024 13:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жена Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с днем рождения и рассказала о его добродетелях
Ведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Сегодня, 9 марта, свой день рождения отмечает ведущий Нацотбора Евровидения Тимур Мирошниченко. Шоумену исполняется 38 лет, с чем его поздравила любимая супруга.

Инна написала соответсвующий пост в соцсети.

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Инна Мирошниченко показала романтический кадр с мужем и поблагодарила его за счастливые мгновения.

"С днем рождения, моя любовь! Спасибо тебе за то, что ты делаешь с моей жизнью. За то ощущение исключительности и особенности, которые ты мне даришь. За все твои "как ты?", незаметно построившие мостик нерушимого доверия. За внезапные "люблю тебя". За все услышанные желания и воплощенные мечты. За то, сколько в тебе тепла и понимания. За то, что ты с полными глазами оптимизма соглашаешься на все мои самые отчаянные предложения", — написала супруга Мирошниченко.

Также женщина поблагодарила любимого за абсолютную безопасность. За то, что в свой день рождения он отправлял ее на ретрит, хотя она и не поехала, что своим примером вдохновляет ее становиться лучше, чем любит все, чем занимается, за честность и ценности, которые несет ведущий. За абсолютную веру в добро и людей, желание каждый день становиться лучше.

 

Инна пожелала Тимуру не терять его умения всегда и во всем видеть свет и возможности.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: Мию, Марка и Марселя. Последнего усыновили в прошлом году. В начале года супруги начали подготовку к усыновлению еще одного ребенка, хотя раньше Инна рассказывала, что система очень замедляет этот процесс.

Напомним, "супруга" Виталия Козловского поздравила его с днем рождения. А Инна Мирошниченко отметила с мужем годовщину брака.

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Тимур Мирошниченко

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