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Надежда Матвеева призналась, почему скрывает своего младшего на 20 лет бойфренда

15 марта 2024 09:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Надежда Матвеева призналась, почему скрывает своего младшего на 20 лет бойфренда
Украинская телеведущая Надежда Матвеева. Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская телеведущая Надежда Матвеева скрывает своего любимого и даже ничего о нем не рассказывает. Она уважает желание своих родных оставаться вне публичности.

Об этом она рассказывала журналистам Oboz.ua.

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Украинская телеведущая Надежда Матвееева, получившая популярность благодаря шоу "Все будет хорошо", встречается с мужчиной, который на 20 лет ее младше. Впрочем, ничего о нем не рассказывает.

Звезда рассказала, что это не ее решение. Бойфренд не хочет публичности, поэтому они продолжают держать отношения в секрете.

"Мои близкие — взрослые люди. И они имеют право хотеть, чтобы я говорила о них, или наоборот. Иначе нет. Это как мы с вами сейчас общаемся, а потом я пойду и начну кому-то без вашего разрешения о вас рассказывать. Мне близкие говорят: "Можно спокойно жить и не обсуждать меня?" Вот из этого я выхожу: жизнь других людей не моя собственность", — прокомментировала знаменитость.

Надежда Матвеева абсолютно ничего не рассказывает о любимом, хотя они вместе уже продолжительное время. Телеведущая лишь несколько раз поделилась фотографии, однако там мужчина виден только со спины.

Напомним, певица Алина Гросу вышла замуж и шокировала поклонников. А также Владимир Остапчук третий раз женился. Мы рассказывали, кого он любит на этот раз.

отношения
Любовь
телевидение
украинские звезды
Надежда Матвеева

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