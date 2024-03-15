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Надія Матвєєва зізналася, чому приховує свого молодшого на 20 років бойфренда

15 березня 2024 09:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Надія Матвєєва зізналася, чому приховує свого молодшого на 20 років бойфренда
Українська телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська телеведуча Надія Матвєєва приховує свого коханого і навіть нічого про нього не розповідає. Вона поважає бажання своїх рідних залишатися поза публічністю.

Про це вона розповалі журналістам Oboz.ua.

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Українська телеведуча Надія Матвеєєва, яка здобула популярність завдяки шоу "Все буде добре", зустрічається з чоловіком, який на 20 років її молодше. Втім, нічого про нього не розповідає.

Зірка зізналась, що це не її рішення. Бойфренд не бажає публічності, тому вони продовжують тримати стосунки у секреті.

"Мої близькі — дорослі люди. І вони мають право хотіти, щоб я говорила про них або навпаки. Інакше — ні. Це як ми з вами зараз спілкуємося, а потім я піду і почну комусь без вашого дозволу про вас розповідати. Мені близькі кажуть: можна спокійно жити і не обговорювати мене? От з цього я виходжу: життя інших людей не є моєю власністю", — прокоментувала знаменитість.

Надія Матвєєва абсолютно нічого не розповідає про коханого, хоча вони разом вже тривалий час. Телеведуча лише кілька разів поділилась світлинами, проте там чоловіка видно лише зі спини.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу вийшла заміж і шокувала прихильників. А телеведучий Володимир Остапчук втретє одружився. Ми розповідали, кого він кохає цього разу.

відносини
Кохання
телебачення
українські зірки
Надія Матвєєва

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