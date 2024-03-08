Мобилизированный телеведущий трогательно поздравил украинок с Днем борьбы за права женщин

Военный, телеведущий Орест Дрималовский. Фото: Instagram/drymalovsky

Телеведущий Орест Дрималовский, который в начале прошлого месяца в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил о вступлении в ряды ВСУ, поздравил украинок с 8 марта. Во всем мире отмечают День борьбы за права женщин.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Военнослужащий поблагодарил женщин, находящихся в армии. Орест отметил, что они могли выбрать любую из стран. Но выбрали защищать собственное с оружием.

"Вы сражаетесь на уровне с мужчинами. Вы спасаете раненых. Вас более 63 тысяч. И я благодарю за этот храбрый выбор", — написал военнослужащий.

Дрималовский поблагодарил женщин, которые ждут мужчин с фронта. Новобранец уверен, что им тяжело. Многие из них самостоятельно воспитывают детей и с тревогой ждут сообщений. А при первой возможности берут билеты на восток.

"Благодарю женщин, которые не позволяют миру забыть, что их мужчины в плену. Не дают забыть о нашей боли, о преступлениях и зверствах", — отметил Орест.

Также Дрималовский поблагодарил женщин-волонтеров, а также тех, кто вынужден был покинуть дом из-за обстрелов и переехать за границу. Упомянул Орест и о женщинах, занимающих должности в государственных учреждениях.

"Я счастлив видеть женщин на самых высоких должностях в государстве. Нам еще много работать над равенством. Еще многое переосмысливать и менять. Извините за наше ограниченное понимание ваших прав и потребностей. Мы работаем над этим. С Днем борьбы за права женщин", — подытожил Дрималовский и попросил поддержать сбор движения "Ветеранка" на нужды женщин на фронте.

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