Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Мобилизированный телеведущий трогательно поздравил украинок с Днем борьбы за права женщин arrow

Мобилизированный телеведущий трогательно поздравил украинок с Днем борьбы за права женщин

8 марта 2024 21:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мобилизированный телеведущий трогательно поздравил украинок с Днем борьбы за права женщин
Военный, телеведущий Орест Дрималовский. Фото: Instagram/drymalovsky
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущий Орест Дрималовский, который в начале прошлого месяца в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил о вступлении в ряды ВСУ, поздравил украинок с 8 марта. Во всем мире отмечают День борьбы за права женщин.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

Читайте также:

Мобилизированный Орест Дрималовский поздравил с 8 марта

Военнослужащий поблагодарил женщин, находящихся в армии. Орест отметил, что они могли выбрать любую из стран. Но выбрали защищать собственное с оружием.

"Вы сражаетесь на уровне с мужчинами. Вы спасаете раненых. Вас более 63 тысяч. И я благодарю за этот храбрый выбор", — написал военнослужащий.

Дрималовский поблагодарил женщин, которые ждут мужчин с фронта. Новобранец уверен, что им тяжело. Многие из них самостоятельно воспитывают детей и с тревогой ждут сообщений. А при первой возможности берут билеты на восток.

"Благодарю женщин, которые не позволяют миру забыть, что их мужчины в плену. Не дают забыть о нашей боли, о преступлениях и зверствах", — отметил Орест.

Также Дрималовский поблагодарил женщин-волонтеров, а также тех, кто вынужден был покинуть дом из-за обстрелов и переехать за границу. Упомянул Орест и о женщинах, занимающих должности в государственных учреждениях.

"Я счастлив видеть женщин на самых высоких должностях в государстве. Нам еще много работать над равенством. Еще многое переосмысливать и менять. Извините за наше ограниченное понимание ваших прав и потребностей. Мы работаем над этим. С Днем борьбы за права женщин", — подытожил Дрималовский и попросил поддержать сбор движения "Ветеранка" на нужды женщин на фронте.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Дарья Малахова публично унизила военного и нарвалась на хейт. Также мы рассказывали, что военный, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый женился.

поздравления
военные
телевидение
украинские звезды
8 марта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство