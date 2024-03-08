Акторка Дар'я Малахова публічно принизила військового та нарвалася на хейт

Театральна акторка, ведуча, авторка книжок Дар'я Малахова. Фото: instagram.com/dashamalakhova/

Театральна акторка, ведуча, авторка книжок Дар'я Малахова поділилася із підписниками історією про військового та потрапила у скандал. Артистка у своїй публікації принизила бійця та віднесла його до "нижчого, ніж середній клас" рівня.

Відповідний пост акторка опублікувала у Facebook у середу, 6 березня.

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Дар'я розповідає, що разом із чоловіком зайшла у відомий рибний магазин на Позняках у Києві, щоб пообідати.

Обираючи їжу, вона помітила як чоловік у військовій формі дістав рукою з діжки оселедець та почав його їсти.

Така поведінка українця задалась їй "не те що б дивною, а скоріше визиваючою".

До чоловіка у формі підійшов продавець Роман та почув від військового фразу: "І що ти мені зробиш? Налякався? Тобі треба в армію, перестанеш лякатися!".

Малаховій стало дуже тривожно в той момент і вона зізналась, що відчула відразу до цього чоловіка.

"Це був дуже напружений момент, я дуже і дуже давно не відчувала тривогу такого рівня, мені здалося, шо всі завмерли. Увесь середній клас, який жував там креветку, всі люди, всі військові, ветерани, батьки дітей, все зрозуміли, що це стане повсякденністю", — написала акторка.

Через зверхнє ставлення до військовослужбовця на акторку посипався хейт.

"Вибачте за булгаковщину, "но все-таки", – лаконічно написав у Facebook український поет Артем Полежака, який служить у ЗСУ.

Відповідь українців на пост Даші Малахової. Фото: скриншот Facebook

"Оселедець ковтає українську економіку за гріхи", — прокоментував публікацію Малахової користувач Facebook Володимир Гевко.

Відповідь українців на пост Даші Малахової. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, ми раніше писали, що акторка Дар'я Малахова розповідала про комунікацію з росіянами під час війни. Також, музикант Фагот розповів, як росіяни вбили його побратима.