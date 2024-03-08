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Актриса Дарья Малахова публично унизила военного и нарвалась на хейт

8 марта 2024 20:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Дарья Малахова публично унизила военного и нарвалась на хейт
Театральная актриса, ведущая, автор книг Дарья Малахова. Фото: instagram.com/dashamalakhova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Театральная актриса, ведущая, автор книг Дарья Малахова поделилась с подписчиками историей о военном и попала в скандал. Артистка в своей публикации унизила бойца и отнесла его к "низшему, чем средний класс" уровню.

Соответствующий пост актриса опубликовала в Facebook в среду, 6 марта.

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Актриса Дарья Малахова публично унизила военного

Дарья рассказывает, что вместе с мужем пошла в известный рыбный магазин на Позняках в Киеве, чтобы пообедать.

Выбирая еду, она заметила, как мужчина в военной форме достал рукой из бочки сельдь и начал ее есть.

Такое поведение украинца показалось ей "не странным, а скорее вызывающим".

К мужчине в форме подошел продавец Роман и услышал от военного фразу: "И что ты мне сделаешь? Испугался? Тебе надо в армию, перестанешь пугаться!".

Малаховой стало очень тревожно в тот момент и она призналась, что почувствовала отвращение к этому мужчине.

"Это был очень напряженный момент, я очень и очень давно не чувствовала тревогу такого уровня, мне показалось, что все замерли. Весь средний класс, который жевал там креветку, все люди, все военные, ветераны, родители детей, все поняли, что это станет повседневностью", — написала актриса.

Из-за пренебрежительного отношения к военнослужащему на актрису обрушилась волна хейта.

"Простите за булгаковщину, "но все-таки", – лаконично написал в Facebook украинский поэт Артем Полежака, служащий в ВСУ.

Актриса Дарья Малахова публично унизила военного и нарвалась на хейт - фото 1
Ответ украинцев на пост Даши Малаховой. Фото: скриншот Facebook

"Селедка проглатывает украинскую экономику за грехи", — прокомментировал публикацию Малаховой пользователь Facebook Владимир Гевко.

Актриса Дарья Малахова публично унизила военного и нарвалась на хейт - фото 2
Ответ украинцев на пост Даши Малаховой. Фото: скриншот Facebook

Напомним, мы ранее писали, что актриса Дарья Малахова рассказывала о коммуникации с россиянами во время войны. Также, музыкант Фагот рассказал, как россияне убили его побратима.

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