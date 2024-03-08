Мобілізований телеведучий зворушливо привітав українок з Днем боротьби за права жінок

Військовий, телеведучий Орест Дрималовський. Фото: Instagram/drymalovsky

Телеведучий Орест Дрималовський, який на початку минулого місяця в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив про вступ до лав ЗСУ привітав українок з 8 березня. У всьому світі відзначають День боротьби за права жінок.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Військовослужбовець подякував жінкам, які у війську. Орест зазначив, що вони могли обрати будь-яку з країн. Але обрали захищати власну зі зброєю.

"Ви воюєте на рівні з чоловіками. Ви рятуєте поранених. Вас понад 63 тисячі. І я дякую за цей хоробрий вибір", — написав військовослужбовець.

Дрималовський подякував жінкам, які чекають чоловіків із фронту. Новобранець впевнений, що їм важко. Багато хто з них самотужки виховує дітей і з тривогою чекає повідомлень. А за першої нагоди беруть квитки на схід.

"Дякую жінкам, які не дозволяють світові забути, що їх чоловіки у полоні. Які не дають забути про наш біль, про злочини і звірства", — зазначив Орест.

Також Дрималовський подякував жінкам-волонтеркам, а також тим, хто змушені були покинути дім через обстріли та переїхати за кордон. Згадав Орест і жінок, які займають посади в державних установах.

"Я щасливий бачити жінок на найвищих посадах в державі. Нам ще багато працювати над рівністю. Ще багато переосмислювати і змінювати. Вибачте за наше обмежене розуміння ваших прав і потреб. Ми працюємо над цим. З Днем боротьби за права жінок", — підсумував Дрималовський та попросив підтримати збір руху "Ветеранка" на потреби жінок на фронті.

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