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Мобілізований телеведучий зворушливо привітав українок з Днем боротьби за права жінок

8 березня 2024 21:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мобілізований телеведучий зворушливо привітав українок з Днем боротьби за права жінок
Військовий, телеведучий Орест Дрималовський. Фото: Instagram/drymalovsky
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведучий Орест Дрималовський, який на початку минулого місяця в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив про вступ до лав ЗСУ привітав українок з 8 березня. У всьому світі відзначають День боротьби за права жінок.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Військовослужбовець подякував жінкам, які у війську. Орест зазначив, що вони могли обрати будь-яку з країн. Але обрали захищати власну зі зброєю.

"Ви воюєте на рівні з чоловіками. Ви рятуєте поранених. Вас понад 63 тисячі. І я дякую за цей хоробрий вибір", — написав військовослужбовець.

Дрималовський подякував жінкам, які чекають чоловіків із фронту. Новобранець впевнений, що їм важко. Багато хто з них самотужки виховує дітей і з тривогою чекає повідомлень. А за першої нагоди беруть квитки на схід.

"Дякую жінкам, які не дозволяють світові забути, що їх чоловіки у полоні. Які не дають забути про наш біль, про злочини і звірства", — зазначив Орест.

Також Дрималовський подякував жінкам-волонтеркам, а також тим, хто змушені були покинути дім через обстріли та переїхати за кордон. Згадав Орест і жінок, які займають посади в державних установах. 

"Я щасливий бачити жінок на найвищих посадах в державі. Нам ще багато працювати над рівністю. Ще багато переосмислювати і змінювати. Вибачте за наше обмежене розуміння ваших прав і потреб. Ми працюємо над цим. З Днем боротьби за права жінок", — підсумував Дрималовський та попросив підтримати збір руху "Ветеранка" на потреби жінок на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Дар'я Малахова публічно принизила військового та нарвалася на хейт. Також ми розповідали, що військовий, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий одружився.

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8 березня

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