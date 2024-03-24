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Мишель Андраде впервые рассказала о своем любимом

24 марта 2024 19:19
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мишель Андраде впервые рассказала о своем любимом
Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде поделилась подробностями личной жизни. Артистка познакомилась с любимым благодаря маме.

Об этом она рассказала в программе "Вихидний 2.0".

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Экс подопечная Потапа призналась, что познакомилась со своим любимым благодаря маме, с которой имеет очень близкие отношения и доверяет ей.

"Она ничего не говорила, а просто нас познакомила и "далее делайте все, что заблагорассудится". Я думаю, что у нее была задумка… Я маме очень сильно доверяю", — поделилась певица.

Артистка рассказывает, что хотя её парень работает в банковской сфере, он достаточно творческий и поэтому комфортно им вдвоем. Певице очень нравится организованность любимого.

"Он не из творческой сферы. Банковское дело. На самом деле это очень круто, когда ты творческий человек и у тебя есть девушка или парень достаточно творческий, но у него работа другая. Например, если собраться с друзьями, он может организовать все до салфеток", — рассказала Мишель.

Хотя ее избранник понимает в вопросах финансов, звезда не просит у него помощи на съемки клипов и песни, ведь считает, что сама должна знать цену деньгам.

"Я не просила у него деньги на творчество. Он может предлагать, но я не хочу, мне не нравится. Почему?Потому что я хочу чувствовать свою самостоятельность и понимать сама цену работы", добавила Андраде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что артистка задумалась о своем возрасте и дала советы подписчикам. Также певица заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом.

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