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Эксподопечная Потапа открестилась от скандального продюсера — дружбы уже не будет

21 марта 2024 16:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Эксподопечная Потапа открестилась от скандального продюсера — дружбы уже не будет
Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом. Артистка призналась, что встреча с ним за границей оставила у неё неприятные впечатления.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Луч ".

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Мишель Андраде о бывшем продюсере Потапе

Певица рассказала, что после того, как разорвала рабочие отношения с лейблом Mozgi Entertainment в июне 2022 года, у нее сохранились нормальные отношения с прежним продюсером Ириной Горовой. Звезда признается, что с ней гораздо легче общаться, чем с бывшим продюсером Потапом.

Андраде добавила, что однажды во время войны виделась с ним за границей и не очень обрадовалась этой встрече. Она уверена, что общаться с ним она уже не будет.

"Потап очень эмоциональный, на самом деле. И мне кажется, что он очень энергетический человек. Иногда тяжело с ним говорить, если честно. Я его встретила только один раз после полномасштабного вторжения, это была довольно непонятная встреча. Вроде было все хорошо, но все равно я чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями", — рассказала артистка.

Следует отметить, что Мишель Андраде именно благодаря Потапу и Ирине Горовой стала известной и выпустила взрывные хиты "Hasta La Vista", "Не знаю", "Musica" и другие.

Звезда благодарна бывшим продюсерам за помощь и опыт, но выбрала для себя путь сольной карьеры и сейчас ищет себе творческую команду.

Ранее Потап опозорился в Дубае и не смог продолжить всем известную украинскую поговорку. Также продюсер назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение".

Потап
Ирина Горовая
Мишель Андраде
шоу-бизнес
украинские звезды
певица
война в Украине

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