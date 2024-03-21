Експідопічна Потапа відхрестилася від скандального продюсера — дружби вже не буде

Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом. Артистка зізналась, що зустріч із ним за кордоном залишила в неї неприємні відчуття.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Промінь".

Читайте також:

Мішель Андраде про колишнього продюсера Потапа

Співачка розповіла, що після того, як розірвала робочі відносини із лейблом Mozgi Entertainment у червні 2022 року, у неї збереглися нормальні стосунки із колишньою

продюсеркою Іриною Горовою. Зірка зізнається, що з нею набагато легше спілкуватися, ніж з колишнім продюсером Потапом.

Андраде додала, що один раз під час війни бачилась із ним за кордоном, і не дуже зраділа цій зустрічі. Вона впевнена, що спілкуватися із ним вона вже не буде.

"Потап дуже емоційний, насправді. І мені здається, що він дуже енергетична людина. Інколи тяжко з ним говорити, якщо чесно. Я його зустріла тільки один раз після повномасштабного вторгнення, це була досить незрозуміла зустріч. Ніби було все добре, але все одно я відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями", — розповіла артистка.

Слід зазначити, Мішель Андраде саме завдяки Потапу та Ірині Горовій стала відомою та випустила вибухові хіти "Hasta La Vista", "Не знаю", "Musica" та інші.

Зірка вдячна колишнім продюсерам за допомогу та досвід, але обрала для себе шлях сольної кар'єри і шукає зараз собі творчу команду.

Раніше Потап зганьбився в Дубаї та не зміг продовжити усім відому українську приказку. Також продюсер назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення".