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Експідопічна Потапа відхрестилася від скандального продюсера — дружби вже не буде

21 березня 2024 16:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Експідопічна Потапа відхрестилася від скандального продюсера — дружби вже не буде
Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом. Артистка зізналась, що зустріч із ним за кордоном залишила в неї неприємні відчуття.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Промінь".

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Співачка розповіла, що після того, як розірвала робочі відносини із лейблом Mozgi Entertainment у червні 2022 року, у неї збереглися нормальні стосунки із колишньою 
продюсеркою Іриною Горовою. Зірка зізнається, що з нею набагато легше спілкуватися, ніж з колишнім продюсером Потапом. 

Андраде додала, що один раз під час війни бачилась із ним за кордоном, і не дуже зраділа цій зустрічі. Вона впевнена, що спілкуватися із ним вона вже не буде.

"Потап дуже емоційний, насправді. І мені здається, що він дуже енергетична людина. Інколи тяжко з ним говорити, якщо чесно. Я його зустріла тільки один раз після повномасштабного вторгнення, це була досить незрозуміла зустріч. Ніби було все добре, але все одно я відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями", — розповіла артистка.

Слід зазначити, Мішель Андраде саме завдяки Потапу та Ірині Горовій стала відомою та випустила вибухові хіти "Hasta La Vista", "Не знаю", "Musica" та інші.

Зірка вдячна колишнім продюсерам за допомогу та досвід, але обрала для себе шлях сольної кар'єри і шукає зараз собі творчу команду.

Раніше Потап зганьбився в Дубаї та не зміг продовжити усім відому українську приказку. Також продюсер назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення".

Потап
Ірина Горова
Мішель Андраде
шоу-бізнес
українські зірки
співачка
війна в Україні

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