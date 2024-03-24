Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого

Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде поділилася подробицями особистого життя. Артистка познайомилась з коханим завдяки мамі.

Про це вона розповіла в програмі "Вихідний 2.0".

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Експідопічна Потапа зізналася, що познайомилася зі своїм коханим завдяки мамі, з якою має дуже близькі стосунки та довіряє їй.

"Вона нічого не казала, а просто нас познайомила і "далі робіть все, що заманеться". Я думаю, що в неї була задумка… Я мамі дуже сильно довіряю", — поділилася співачка.

Артистка розповідає, що хоча її хлопець працює у банківській сфері, він доволі творчий і тому їм комфортно вдвох. Співачці дуже подобається організованість коханого.

"Він не з творчої сфери. Банківська справа. Насправді, це дуже круто, коли ти творча людина і у тебе є дівчина або хлопець достатньо творчий, але у нього робота інша. Наприклад, якщо зібратися з друзями, він може організувати все до серветок",— розповіла Мішель.

Хоча її обранець розуміється у питанні фінансів, зірка не просить у нього допомоги на зйомки кліпів та пісні, адже вважає, що сама повинна знати ціну грошам.

"Я не просила у нього гроші на творчість. Він може пропонувати, але я не хочу, мені не подобається. Чому? Тому, що я хочу відчувати свою самостійність й розуміти сама ціну роботи", — додала Андраде.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що артистка задумалась про свій вік та дала поради підписникам. Також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.