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Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого

24 березня 2024 19:19
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого
Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде поділилася подробицями особистого життя. Артистка познайомилась з коханим завдяки мамі.

Про це вона розповіла в програмі "Вихідний 2.0".

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Чим займається коханий Мішель Андраде

Експідопічна Потапа зізналася, що познайомилася зі своїм коханим завдяки мамі, з якою має дуже близькі стосунки та довіряє їй.

"Вона нічого не казала, а просто нас познайомила і "далі робіть все, що заманеться". Я думаю, що в неї була задумка… Я мамі дуже сильно довіряю", — поділилася співачка.

Артистка розповідає, що хоча її хлопець працює у банківській сфері, він доволі творчий і тому їм комфортно вдвох. Співачці дуже подобається організованість коханого.

"Він не з творчої сфери. Банківська справа. Насправді, це дуже круто, коли ти творча людина і у тебе є дівчина або хлопець достатньо творчий, але у нього робота інша. Наприклад, якщо зібратися з друзями, він може організувати все до серветок",— розповіла Мішель.

Хоча її обранець розуміється у питанні фінансів, зірка не просить у нього допомоги на зйомки кліпів та пісні, адже вважає, що сама повинна знати ціну грошам.

"Я не просила у нього гроші на творчість. Він може пропонувати, але я не хочу, мені не подобається. Чому? Тому, що я хочу відчувати свою самостійність й розуміти сама ціну роботи", — додала Андраде.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що артистка задумалась про свій вік та дала поради підписникам. Також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.

робота
Мішель Андраде
відносини
українські зірки
гроші
кохання
банк

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