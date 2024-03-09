Мэрилин Монро вошла в чат — искусственный интеллект воспроизвел легенду кино

Актриса Мэрилин Монро. Фото: instagram.com/welovemarilyn/

Американская актриса Мэрилин Монро, умершая 62 года назад, была реинкарнирована как "гиперреальный" цифровой аватар, созданный искусственным интеллектом. Он позволяет поклонникам участвовать в разговоре с покойной звездой, которая может отвечать на вопрос "фирменным голосом и стилем Мэрилин".

Об этом пишет Variety.

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Компания Soul Machines, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, представила Digital Marilyn, интерактивный чат, в котором она "делится анекдотами и даже передает персонализированные поздравления, создавая незабываемые впечатления", говорится в официальной информации.

Аватара Мэрилин Монро. Фото: Reuters

Чат-бот Digital Marilyn, созданный искусственным интеллектом, позволяет взаимодействовать "в режиме реального времени, используя усовершенствованную обработку естественного языка, глубокую учебу и GPT 3.5, заявили в Soul Machines, анонсируя проект. Digital Marilyn способна считывать эмоции пользователей и реагировать соответственно с помощью собственной технологии камеры и микрофона Soul Machine.

"Каждое взаимодействие уникально. Digital Marilyn анализирует ваши предпочтения и соответственно адаптирует свои ответы, способствуя настоящей связи, резонирующей с вами на индивидуальном уровне", — сообщает Soul Machines, где средняя продолжительность разговора с цифровыми аватарами составляет 20 минут.

Проект Digital Marilyn является последним среди других инициатив генеративного искусственного интеллекта с участием мертвых знаменитостей. Среди них — анимационный биографический фильм о французской певице Эдит Пиаф, а также сгенерированный искусственным интеллектом голос Джимми Стюарта, читающий сказку перед сном в приложении Calm.

"Digital Marilyn демонстрирует наш биологический искусственный интеллект, претворяя в жизнь культовую личность через увлекательные диалоги и эмоциональный интеллект. Это больше, чем ностальгия; это взгляд в будущее увлекательных взаимодействий", — сказали авторы аватара.

Мэрилин Монро остается вечной иконой, вдохновляя поколение своим талантом, харизмой и долговечным наследием, говорят в компании.

"Мы очень рады сотрудничать с Soul Machines, чья передовая технология идеально подходит, чтобы оживить Мэрилин в эпоху ИИ. Хотя Мэрилин Монро никогда нельзя заменить или повторить, Digital Marilyn открывает увлекательные возможности для многих поколений поклонников общаться с ней совершенно по-новому, способствуя более глубокой связи и оценке ее крепкого духа и следа, который она оставила в мире", — заявила Дана Карпентер, исполнительный вице-президент по развлечениям в Authentic.

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