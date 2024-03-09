Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Мерилін Монро увійшла в чат — штучний інтелект відтворив легенду кіно arrow

Мерилін Монро увійшла в чат — штучний інтелект відтворив легенду кіно

9 березня 2024 08:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мерилін Монро увійшла в чат — штучний інтелект відтворив легенду кіно
Акторка Мерилін Монро. Фото: instagram.com/welovemarilyn/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська акторка Мерилін Монро, яка померла 62 роки тому, була реінкарнована як "гіперреальний" цифровий аватар, створений штучним інтелектом. Він дозволяє шанувальникам брати участь у розмові з покійною зіркою, яка може відповідати на запитання "фірмовим голосом і стилем Мерилін".

Про це пише Variety.

Читайте також:

Аватар Мерилін Монро спілкуватиметься з шанувальниками у реальному часі

Компанія Soul Machines, яка займається розробкою штучного інтелекту, представила Digital Marilyn, інтерактивний чат, у якому вона "ділиться анекдотами та навіть передає персоналізовані вітання, створюючи незабутні враження", йдеться у офіційній інформації.

 

Аватар Мерилін Монро. Фото: Reuters
Аватар Мерилін Монро. Фото: Reuters

Чат-бот Digital Marilyn, створений штучним інтелектом, дозволяє взаємодіяти "в режимі реального часу, використовуючи вдосконалену обробку природної мови, глибоке навчання та GPT 3.5, заявили в Soul Machines, анонсуючи проект. За словами компанії, Digital Marilyn здатна зчитувати емоції користувачів і реагувати відповідно за допомогою власної технології камери та мікрофона Soul Machine.

"Кожна взаємодія унікальна. Digital Marilyn аналізує ваші вподобання та відповідно адаптує свої відповіді, сприяючи справжньому зв’язку, який резонує з вами на індивідуальному рівні", — повідомляє Soul Machines, де середня тривалість розмови з цифровими аватарами становить 20 хвилин.

 

Проект Digital Marilyn є останнім серед інших ініціатив генеративного штучного інтелекту за участю мертвих знаменитостей. Серед них — анімаційний біографічний фільм про французьку співачку Едіт Піаф, а також згенерований штучним інтелектом голос Джиммі Стюарта, який читає казку перед сном у додатку Calm.

"Digital Marilyn демонструє наш біологічний штучний інтелект, втілюючи в життя культову особистість через захоплюючі діалоги та емоційний інтелект. Це більше, ніж ностальгія; це погляд у майбутнє захоплюючих взаємодій", — сказали автори аватара.

Мерилін Монро залишається вічною іконою, надихаючи покоління своїм талантом, харизмою та довговічною спадщиною, говорять у компанії.

"Ми дуже раді співпрацювати з Soul Machines, чия передова технологія ідеально підходить, щоб оживити Мерилін в епоху ШІ. Хоча Мерилін Монро ніколи не можна замінити чи повторити, Digital Marilyn відкриває захоплюючі можливості для багатьох поколінь шанувальників спілкуватися з нею абсолютно по-новому, сприяючи глибшому зв’язку та оцінці її міцного духу та сліду, який вона залишила у світі", — заявила Дана Карпентер, виконавчий віце-президент із розваг у Authentic.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу показала, якою її бачить штучний інтелект. А балерина Катерина Кухар показала вражаючі фото.  

штучний інтелект
закордонні зірки
зірки
GPT

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити