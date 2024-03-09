Мерилін Монро увійшла в чат — штучний інтелект відтворив легенду кіно

Акторка Мерилін Монро. Фото: instagram.com/welovemarilyn/

Американська акторка Мерилін Монро, яка померла 62 роки тому, була реінкарнована як "гіперреальний" цифровий аватар, створений штучним інтелектом. Він дозволяє шанувальникам брати участь у розмові з покійною зіркою, яка може відповідати на запитання "фірмовим голосом і стилем Мерилін".

Про це пише Variety.

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Компанія Soul Machines, яка займається розробкою штучного інтелекту, представила Digital Marilyn, інтерактивний чат, у якому вона "ділиться анекдотами та навіть передає персоналізовані вітання, створюючи незабутні враження", йдеться у офіційній інформації.

Аватар Мерилін Монро. Фото: Reuters

Чат-бот Digital Marilyn, створений штучним інтелектом, дозволяє взаємодіяти "в режимі реального часу, використовуючи вдосконалену обробку природної мови, глибоке навчання та GPT 3.5, заявили в Soul Machines, анонсуючи проект. За словами компанії, Digital Marilyn здатна зчитувати емоції користувачів і реагувати відповідно за допомогою власної технології камери та мікрофона Soul Machine.

"Кожна взаємодія унікальна. Digital Marilyn аналізує ваші вподобання та відповідно адаптує свої відповіді, сприяючи справжньому зв’язку, який резонує з вами на індивідуальному рівні", — повідомляє Soul Machines, де середня тривалість розмови з цифровими аватарами становить 20 хвилин.

Проект Digital Marilyn є останнім серед інших ініціатив генеративного штучного інтелекту за участю мертвих знаменитостей. Серед них — анімаційний біографічний фільм про французьку співачку Едіт Піаф, а також згенерований штучним інтелектом голос Джиммі Стюарта, який читає казку перед сном у додатку Calm.

"Digital Marilyn демонструє наш біологічний штучний інтелект, втілюючи в життя культову особистість через захоплюючі діалоги та емоційний інтелект. Це більше, ніж ностальгія; це погляд у майбутнє захоплюючих взаємодій", — сказали автори аватара.

Мерилін Монро залишається вічною іконою, надихаючи покоління своїм талантом, харизмою та довговічною спадщиною, говорять у компанії.

"Ми дуже раді співпрацювати з Soul Machines, чия передова технологія ідеально підходить, щоб оживити Мерилін в епоху ШІ. Хоча Мерилін Монро ніколи не можна замінити чи повторити, Digital Marilyn відкриває захоплюючі можливості для багатьох поколінь шанувальників спілкуватися з нею абсолютно по-новому, сприяючи глибшому зв’язку та оцінці її міцного духу та сліду, який вона залишила у світі", — заявила Дана Карпентер, виконавчий віце-президент із розваг у Authentic.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу показала, якою її бачить штучний інтелект. А балерина Катерина Кухар показала вражаючі фото.