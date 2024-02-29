Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Катерина Кухар поділилася з прихильниками новими фото. На них зірка зображена багато років тому в різних образах.

Відповідний допис балерина розмістила у своїх соціальних мережах.

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Балерина Катерина Кухар пише, що зазирнула у своєму минуле життя. Зірка роздивлялась кожну дрібницю на фото і зловили себе на дивних відчуттях.

"Хочу тобі зізнатися…Шукала відповіді, та ніби таємно зазирнула у твоє минуле життя…життя до війни. Це було хвилююче, знаєш, як у темряві, босоніж, навшпиньки, на дотик, щоб нікого раптово не потурбувати…Почала з початку, точніше з тих перших щоденників твоєї пам’яті, які "вийшли у світ". Я вдивлялася у твої світлини, помічала кожну дрібницю і уява домальовувала кадри чудової романтичної історії красивих людей, справжніх почуттів, люблячих сердець, гармонії та усмішок. І мені дуже сподобалося. Сподобалося все. Але питань стало ще більше", — коментує танцівниця.

Зараз мережею шириться зірковий флешмоб, коли вони показують себе очима штучного інтелекту. Невідомо, чи застосовувала додаток до своїх фото балерина. Прихильники відзначили гарні фото і сказали, що "так виглядає досконалість".

"Я насолоджувалася цим твоїм життям, до мене і зловила себе на тому, ніби не спитавши взяла твій сімейний альбом, зазирнувши за зачинені двері. Таке дивне було почуття. Дивний час. Так просто, зайти та переглянути чуже життя. І була збентежена…ніби мама дістала перед першим хлопцем мої дитячі фотографії і із захопленням, поринувши у спогади розповідала, як на пляжі у Криму бабуся розкладала на мені камінчики. 10 років життя, так просто в загальному доступі, хоча, звичайно, ми ховаємо те, чим ні з ким не хочемо ділитися", — пише Кухар.

Нагадаємо, Білий Дім відреагував на відверті фото Тейлор Свіфт.

Раніше Кухар показала, як збиралася на гастролі з чоловіком.