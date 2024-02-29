Так выглядит безупречность — Екатерина Кухарь показала редкие фото юности

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар поделилась с поклонниками новыми фото. На них звезда изображена много лет назад в разных образах.

Соответствующий пост балерина разместила в своих социальных сетях.

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Балерина Екатерина Кухар пишет, что заглянула в свою прошлую жизнь. Звезда разглядывала каждую мелочь на фото и поймала себя на странных ощущениях.

"Хочу тебе признаться… Искала ответы, но будто тайно заглянула в твою прошлую жизнь… жизнь до войны. Это была волнующе, знаешь, как в темноте, босиком, на цыпочках, на ощупь, чтобы никого внезапно не побеспокоить… Начала с начала, точнее с тех первых дневников твоей памяти, которые вышли в свет, я всматривалась в твои фотографии, замечала каждую мелочь и воображение дорисовывала кадры замечательной романтической истории красивых людей, настоящих чувств, любящих сердец, гармонии и улыбок, и мне очень понравилось все. Но вопросов стало еще больше", — комментирует танцовщица.

Сейчас в сети набирает популярность звездный флешмоб, когда они показывают себя глазами искусственного интеллекта. Неизвестно, применяла ли приложение к своим фото балерина. Поклонники отметили красоту фото и написали, что "так выглядит совершенство".

"Я наслаждалась этой твоей жизнью до меня и поймала себя на том, будто, не спросив, взяла твой семейный альбом, заглянула за закрытую дверь. Такое странное было чувство. Странное время. Так просто зайти и посмотреть чужую жизнь. И была смущена… как будто мама достала перед первым парнем мои детские фотографии и с восторгом, погрузившись в воспоминания, рассказывала, как на пляже в Крыму бабушка раскладывала на мне камешки.10 лет жизни, так просто, в общем доступе, хотя, конечно, мы прячем то, чем ни с кем не хотим делиться", — пишет Кухар.

Напомним, Белый Дом отреагировал на откровенные фото Тейлор Свифт.

Раньше Кухар показала, как собиралась на гастроли с супругом.