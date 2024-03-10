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Меган Маркл засветила бриллиантовое кольцо за 180 тысяч долларов

10 марта 2024 22:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Меган Маркл засветила бриллиантовое кольцо за 180 тысяч долларов
Меган Маркл на SXSW. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Меган Маркл в Международный женский день посетила фестиваль SXSW в Остине. Для своего выступления она выбрала изящный шелковый костюм и люксовые украшения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена принца Гарри была приглашенным спикером на фестивале SXSW в Остине. Герцогиня Сассекская для этого события выбрала белый шелковый костюм, состоящий из юбки и рубашки на пуговицах. Наряд был от бренда Giuliva Heritage и обошелся ей более чем в 2 тысячи долларов.

Меган Маркл. Фото: Reuters
Меган Маркл. Фото: Reuters

Особым акцентом образа стало ее обручальное кольцо с большим бриллиантом. Удалось выяснить, что его цена — 180 тысяч долларов. Именно это кольцо Маркл несколько месяцев назад отдавало в сервис, чтобы починить камень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В поездке в штат Техас герцогиню сопровождал ее супруг, принц Гарри. В преддверии мероприятия их заметили в эксклюзивном клубе Soho House Austin. Во время выступления Гарри сидел в первом ряду и поддерживал возлюбленную.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее Меган Маркл призналась, что ее очень сильно булили во время беременности в социальных сетях.

Также принц Гарри проиграл суд и так и не получил желаемого.

принц Гарри
Меган Маркл
деньги
королевская семья
украшения

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