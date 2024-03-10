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Меган Маркл засвітила діамантову обручку за 180 тисяч доларів

10 березня 2024 22:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Меган Маркл засвітила діамантову обручку за 180 тисяч доларів
Меган Маркл на SXSW. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Меган Маркл у Міжнародний жіночий день відвідала фестиваль SXSW в Остіні. Для свого виступу вона обрала елегантний шовковий костюм і люксові прикраси.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина принца Гаррі була запрошеним спікером на фестивалі SXSW в Остіні. Герцогиня Сассекська для цієї події обрала білий шовковий костюм, що складався зі спідниці та сорочки на ґудзиках. Вбрання було від бренду Giuliva Heritage і обійшлось їй у понад 2 тисячі доларів. 

Меган Маркл. Фото: Reuters
Меган Маркл. Фото: Reuters

Особливим акцентом образу стала її обручка з великим діамантом. Вдалось з'ясувати, що її ціна — 180 тисяч доларів. Саме це кільце Маркл кілька місяців  тому віддавала в сервіс, щоб полагодити камінь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У поїздці до штату Техас герцогиню супроводжував її чоловік, принц Гаррі. Напередодні заходу їх помітили в ексклюзивному клубі Soho House Austin. Під час виступу Гаррі сидів у першому ряду і підтримував кохану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше Меган Маркл зізналась, що її дуже сильно булили під час вагітності у соціальних мережах.

Також принц Гаррі програв суд і так і не отримав бажаного.

принц Гаррі
Меган Маркл
гроші
королівська родина
прикраси

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