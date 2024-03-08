Марго Робби и Адам Сендлер стали самыми успешными актерами 2023 года — сколько они зарабатывают

Актриса Марго Робби. Фото: Instagram/barbiethemovie

Стало известно, кто из голливудских звезд заработал больше всего за прошлый год. В список финансово успешных актеров попали Марго Робби, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Мэтт Дэймон и не только.

Ретинг составило издание Forbes.

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Актер за прошлый год наработал на сумму около 73 миллионов долларов. Он владеет собственной продюсерской компанией Happy Madison Productions, выпускающей много фильмов – например, "Таинственное убийство 2" для Netflix. Также Сэндлер подписал контракты на съемки еще четырех проектов для этого киносервиса.

Второе место почетно заняла главная звезда прошлого розового лета — Марго Робби. Она сыграла роль в "Барби", который стал самым кассовым фильмом года. В этом же проекте она была продюсером и поэтому ей удалось заработать – 59 миллионов долларов.

Марго Робби в "Барби". Фото: стоп-кадр

Том Круз наснимался на 45 миллионов долларов, вернувшись в серию фильмов "Миссия невыполнимая", которой удалось успешно собрать в кинопрокате практически 600 миллионов долларов.

Том Круз в "Миссии невыполнимой". Фото: стоп-кадр

Благодаря уже упомянутому фильму "Барби" смог озолотиться и Райан Гослинг, сыгравший Кена. Ему удалось получить за этот проект 43 миллиона долларов, а также номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Райан Гослинг в "Барби". Фото: стоп-кадр

Пятое место занял Мэтт Дэймон с заработком — 43 миллиона долларов. Актер снялся в роли Лесли Гроувса в "Оппенгеймере", который стал одним из лучших фильмов лета и получил колоссальные 13 номинаций на "Оскар". Также Дэймон продюсировал сериал "Воздух".

Мэтт Дэймон в "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр

Неожиданно в рейтинге появилась Дженнифер Энистон, которая продолжает играть главную роль в сериале "Утреннее шоу". Также она снялась с Адамом Сэндлером в фильме Netflix "Таинственное убийство 2". За прошлый год ее счет в банке пополнился на 42 миллиона долларов.

Дженнифер Энистон в "Утреннем шоу". Фото: стоп-кадр

Леонардо Ди Каприо несомненно поразил своей игрой в фильме "Убийцы цветочного полнолуния" и также получил немалый заработок от этого проекта — 41 миллион долларов. Картина претендует на 10 номинаций премии "Оскар".

Леонардо Ди Каприо в "Убийце цветочного полнолуния". Фото: стоп-кадр

Похожий доход был и у Джейсона Стетхема. Он в прошлом году успел поработать над картинами "Пчеловод", "Неудержимые", "Мег 2: Окоп" и "Быстрый Икс". Его доход также составил 41 миллион долларов.

Джейсон Стетхем в фильме "Пчеловод". Фото: стоп-кадр

Бен Аффлек попытался быть незаменимым — в проекте "Воздух" он сыграл главную роль руководителя Nike Фила Найта, также был режиссером и продюсером одновременно. Его труд принес ему прибыль в размере 38 миллионов долларов.

Бен Аффлек в фильме "Воздух". Фото: стоп-кадр

Последнее место занял Дензел Вашингтон с 24 миллионами долларов. В свои почти 70 лет он снялся в фильме "Эквалайзер 3" и таким образом добавил в свою длинную биографию еще один успешный проект.

Дензел Вашингтон в фильме "Эквалайзер 3". Фото: стоп-кадр

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