Марго Роббі і Адам Сендлер стали найуспішнішим акторами 2023 року — скільки вони заробляють
Стало відомо, хто з голлівудських зірок заробив найбільше за минулий рік. У список фінансово успішних акторів потрапили Марго Роббі, Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Метт Деймон і не тільки.
Ретинг склало видання Forbes.
Найбільше заробив у 2023 році — Адам Сендлер
Актор за минулий рік напрацював на суму близько 73 мільйонів доларів. Він володіє власною продюсерською компанією Happy Madison Productions, яка випускає багато фільмів — наприклад, "Таємниче вбивство 2" для Netflix. Також Сендлер вже підписав контракти на зйомки ще чотирьох проєктів для цього кіносервісу.
Друге місце почесно зайняла головна зірка минулого рожевого літа — Марго Роббі. Вона зіграла роль у "Барбі", який став найкасовішим фільмом року. У цьому ж проєкті вона була продюсеркою і тому їй вдалось заробити — 59 мільйонів доларів.
Том Круз назнімався на 45 мільйонів доларів, адже повернувся до серії фільмів "Місія нездійсненна", яким вдалось успішно зібрати у кінопрокаті практично 600 мільйонів доларів.
Завдяки вже згаданому фільму "Барбі" зміг озолотитися і Райан Гослінг, який зіграв Кена. Йому вдалося отримати за цей проєкт 43 мільйони доларів, а також номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.
П'яте місце зайняв Метт Деймон з заробітком — 43 мільйони доларів. Актор знявся в ролі Леслі Гроувса у "Оппенгеймері", який став одним із найкращих фільмів літа та отримав колосальні 13 номінацій на "Оскар". Також Деймон продюсував серіал "Повітря".
Несподівано у рейтингу з'яилась Дженніфер Еністон, яка продовжує грати головну роль у серіалі "Ранкове шоу". Також вона знялась з Адамом Сендлером у фільмі Netflix "Таємниче вбивство 2". За минулий рік її рахунок у банку поповнився на 42 мільйони доларів.
Леонардо Ді Капріо безсумнівно вразив своєю грою у фільмі "Вбивці квіткової повні" і також отримав чималий заробіток від цього проєкту — 41 мільйон доларів. Стрічка претендує на 10 номінацій премії "Оскар".
Схожий дохід був і у Джейсона Стейтема. Він минулого року встиг попрацювати над картинами "Бджоляр", "Нестримні", "Мег 2: Окоп" і "Швидкий Ікс". Його дохід склав також 41 мільйон доларів.
Бен Аффлек спробував бути незамінним — у проєкті "Повітря" він зіграв головну роль керівника Nike Філа Найта, також був режисером і продюсером одночасно. Його праця принесла йому прибуток у вигляді 38 мільйонів доларів.
Останнє місце зайняв Дензел Вашингтон з 24 мільйонами доларів. У свої майже 70 років він знявся у фільмі "Еквалайзер 3" і таким чином додав у свою довгу біографію ще один успішних проєкт.
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