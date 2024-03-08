Марго Роббі і Адам Сендлер стали найуспішнішим акторами 2023 року — скільки вони заробляють

Акторка Марго Роббі. Фото: Instagram/barbiethemovie

Стало відомо, хто з голлівудських зірок заробив найбільше за минулий рік. У список фінансово успішних акторів потрапили Марго Роббі, Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Метт Деймон і не тільки.

Ретинг склало видання Forbes.

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Актор за минулий рік напрацював на суму близько 73 мільйонів доларів. Він володіє власною продюсерською компанією Happy Madison Productions, яка випускає багато фільмів — наприклад, "Таємниче вбивство 2" для Netflix. Також Сендлер вже підписав контракти на зйомки ще чотирьох проєктів для цього кіносервісу.

Друге місце почесно зайняла головна зірка минулого рожевого літа — Марго Роббі. Вона зіграла роль у "Барбі", який став найкасовішим фільмом року. У цьому ж проєкті вона була продюсеркою і тому їй вдалось заробити — 59 мільйонів доларів.

Марго Роббі в "Барбі". Фото: стоп-кадр

Том Круз назнімався на 45 мільйонів доларів, адже повернувся до серії фільмів "Місія нездійсненна", яким вдалось успішно зібрати у кінопрокаті практично 600 мільйонів доларів.

Том Круз в "Місія нездійснена". Фото: стоп-кадр

Завдяки вже згаданому фільму "Барбі" зміг озолотитися і Райан Гослінг, який зіграв Кена. Йому вдалося отримати за цей проєкт 43 мільйони доларів, а також номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

Райан Гослінг в "Барбі". Фото: стоп-кадр

П'яте місце зайняв Метт Деймон з заробітком — 43 мільйони доларів. Актор знявся в ролі Леслі Гроувса у "Оппенгеймері", який став одним із найкращих фільмів літа та отримав колосальні 13 номінацій на "Оскар". Також Деймон продюсував серіал "Повітря".

Метт Деймон в "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр

Несподівано у рейтингу з'яилась Дженніфер Еністон, яка продовжує грати головну роль у серіалі "Ранкове шоу". Також вона знялась з Адамом Сендлером у фільмі Netflix "Таємниче вбивство 2". За минулий рік її рахунок у банку поповнився на 42 мільйони доларів.

Дженніфер Еністон у "Ранковому шоу". Фото: стоп-кадр

Леонардо Ді Капріо безсумнівно вразив своєю грою у фільмі "Вбивці квіткової повні" і також отримав чималий заробіток від цього проєкту — 41 мільйон доларів. Стрічка претендує на 10 номінацій премії "Оскар".

Леонардо Ді Капріо у "Вбивці квіткової повні". Фото: стоп-кадр

Схожий дохід був і у Джейсона Стейтема. Він минулого року встиг попрацювати над картинами "Бджоляр", "Нестримні", "Мег 2: Окоп" і "Швидкий Ікс". Його дохід склав також 41 мільйон доларів.

Джейсон Стейтем у фільмі "Бджоляр". Фото: стоп-кадр

Бен Аффлек спробував бути незамінним — у проєкті "Повітря" він зіграв головну роль керівника Nike Філа Найта, також був режисером і продюсером одночасно. Його праця принесла йому прибуток у вигляді 38 мільйонів доларів.

Бен Аффлек у фільмі "Повітря". Фото: стоп-кадр

Останнє місце зайняв Дензел Вашингтон з 24 мільйонами доларів. У свої майже 70 років він знявся у фільмі "Еквалайзер 3" і таким чином додав у свою довгу біографію ще один успішних проєкт.

Дензел Вашингтон у фільмі "Еквалайзер 3". Фото: стоп-кадр

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