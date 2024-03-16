Кризис и измены — победитель "Танцев со звездами" разошелся с женой

Украинский танцовщик Макс Леонов. Фото: instagram.com/maksleonov_official/

Участник проекта "Танцы со звездами" Макс Леонов, выигравший его вместе с Сантой Димополус, разошелся с женой. Они были вместе 11 лет.

Об этом танцовщик рассказал в YouTube-проекте "СК Life".

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Украинский хореограф Макс Леонов после 11 лет разошелся с гражданской женой Юлией. Они уже год не вместе. Причиной их разрыва стал кризис и потому пара решила прекратить страдать.

"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не общаемся вообще. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже. Заметили, что в паре нет развития. Это все сложно, конечно, но нужно двигаться дальше и развиваться!" — рассказал Леонов.

Раньше танцовщик говорил, что переживает кризис — все изменила полномасштабная война. Тогда Леонов с супругой пробовали улучшить свои отношения. Впрочем, проблемы в их гражданском браке начались еще задолго до вторжения.

В 2021 году хореограф шокировал своим признанием. Он рассказал, что изменял своей жене. Любовницей была партнерка Леонова, с которой он шесть лет назад танцевал в одной из киевских танцевальных школ. Брак практически был разорван, но пара чудом примирилась.

Напомним, что Макс Леонов принимал участие в шоу "Танцы со звездами" в разных сезонах — танцевал с ведущей Машей Ефросининой, певицей Евгенией Власовой и актрисой Еленой Кравец. Победу одержал в 2020 году вместе с певицей Сантой Димопулос.

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