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Кризис и измены — победитель "Танцев со звездами" разошелся с женой

16 марта 2024 18:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Кризис и измены — победитель "Танцев со звездами" разошелся с женой
Украинский танцовщик Макс Леонов. Фото: instagram.com/maksleonov_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Участник проекта "Танцы со звездами" Макс Леонов, выигравший его вместе с Сантой Димополус, разошелся с женой. Они были вместе 11 лет.

Об этом танцовщик рассказал в YouTube-проекте "СК Life".

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Макс Леонов уже год холостяк

Украинский хореограф Макс Леонов после 11 лет разошелся с гражданской женой Юлией. Они уже год не вместе. Причиной их разрыва стал кризис и потому пара решила прекратить страдать.

"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не общаемся вообще. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже. Заметили, что в паре нет развития. Это все сложно, конечно, но нужно двигаться дальше и развиваться!" — рассказал Леонов.

Раньше танцовщик говорил, что переживает кризис — все изменила полномасштабная война. Тогда Леонов с супругой пробовали улучшить свои отношения. Впрочем, проблемы в их гражданском браке начались еще задолго до вторжения.

В 2021 году хореограф шокировал своим признанием. Он рассказал, что изменял своей жене. Любовницей была партнерка Леонова, с которой он шесть лет назад танцевал в одной из киевских танцевальных школ. Брак практически был разорван, но пара чудом примирилась.

Напомним, что Макс Леонов принимал участие в шоу "Танцы со звездами" в разных сезонах — танцевал с ведущей Машей Ефросининой, певицей Евгенией Власовой и актрисой Еленой Кравец. Победу одержал в 2020 году вместе с певицей Сантой Димопулос.

Ранее актер Григорий Бакланов сообщил о разводе с известной актрисой.

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