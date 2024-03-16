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Криза і зради — переможець "Танців з зірками" розійшовся з дружиною

16 березня 2024 18:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Криза і зради — переможець "Танців з зірками" розійшовся з дружиною
Український танцівник Макс Леонов. Фото: instagram.com/maksleonov_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Учасник проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов, який виграв його разом із Сантою Дімополус, розійшовся з дружиною. Вони були разом 11 років. 

Про це танцівник розповів у YouTube-проєкті "СК Life".

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Макс Леонов вже рік холостякує

Український хореограф Макс Леонов після 11 років стосунків розійшовся з цивільною дружиною Юлією. Вони вже рік не разом. Причиною їхнього розриву стала криза, і тому пара вирішила припинити страждати.

"Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не спілкуємось взагалі. З кожним днем все ставало у стосунках дедалі гірше. Помітили, що в парі немає розвитку. Це все складно, авжеж, але потрібно рухатися далі й розвиватись!" — розповів Леонов.

Раніше танцівник казав, що переживає кризу — все змінила повномасштабна війна. Тоді Леонов з дружиною намагалися покращити свої стосунки. Втім, проблеми в їхньому цивільному шлюбі почалися ще задовго до вторгнення. 

У 2021 році хореограф шокував своїм зізнанням. Він розповів, що зраджував свою дружину. Коханкою була партнерка Леонова, з якою він шість років тому танцював в одній з київських танцювальних шкіл. Шлюб практично був розірваний, але пара дивом примирилась.

Нагадаємо, що Макс Леонов брав участь у шоу "Танці з зірками" у різних сезонах — танцював з ведучою Машою Єфросиніною, співачкою Євгенією Власовою та акторкою Оленою Кравець. Перемогу здобув у 2020 році разом зі співачкою Сантою Дімопулос.

Раніше актор Григорій Бакланов повідомив про розлучення з відомою акторкою.

Також наречена Бреда Пітта знову вільна — коли весілля.

шлюб
розлучення
Танці з зірками
відносини
українські зірки
зрада

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