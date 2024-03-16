Криза і зради — переможець "Танців з зірками" розійшовся з дружиною

Український танцівник Макс Леонов. Фото: instagram.com/maksleonov_official/

Учасник проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов, який виграв його разом із Сантою Дімополус, розійшовся з дружиною. Вони були разом 11 років.

Про це танцівник розповів у YouTube-проєкті "СК Life".

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Український хореограф Макс Леонов після 11 років стосунків розійшовся з цивільною дружиною Юлією. Вони вже рік не разом. Причиною їхнього розриву стала криза, і тому пара вирішила припинити страждати.

"Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не спілкуємось взагалі. З кожним днем все ставало у стосунках дедалі гірше. Помітили, що в парі немає розвитку. Це все складно, авжеж, але потрібно рухатися далі й розвиватись!" — розповів Леонов.

Раніше танцівник казав, що переживає кризу — все змінила повномасштабна війна. Тоді Леонов з дружиною намагалися покращити свої стосунки. Втім, проблеми в їхньому цивільному шлюбі почалися ще задовго до вторгнення.

У 2021 році хореограф шокував своїм зізнанням. Він розповів, що зраджував свою дружину. Коханкою була партнерка Леонова, з якою він шість років тому танцював в одній з київських танцювальних шкіл. Шлюб практично був розірваний, але пара дивом примирилась.

Нагадаємо, що Макс Леонов брав участь у шоу "Танці з зірками" у різних сезонах — танцював з ведучою Машою Єфросиніною, співачкою Євгенією Власовою та акторкою Оленою Кравець. Перемогу здобув у 2020 році разом зі співачкою Сантою Дімопулос.

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