Кошевый, Бедняков и Дорофеева спели о родных оккупированных городах — истории жизни украинских звезд

Украинский блогер Андрей Бедняков в "Квартале". Фото: стоп-кадр

Украинские звезды спели печальную песню о своих родных городах, которые оккупировала Россия. Актер Евгений Кошевой, блогер Андрей Бедняков и певица Надя Дорофеева вспомнили свое детство.

Песня прозвучала в новом выпуске "Единый квартал".

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В новом выпуске "Единого квартала" украинские знаменитости спели о весне в родных городах. Для них это исполнение было очень личным, ведь все они потеряли свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Певица Надя Дорофеева, блогер Андрей Бедняков и юморист Евгений Кошевой практически заплакали на сцене, потому что не могут вернуться туда, где выросли.

Надя Дорофеева скучает по берегам родного Крыма

Украинская певица Надя Дорофеева в "Квартале". Фото: стоп-кадр

Надя Дорофеева родилась в Симферополе, Автономная республика Крым. Ее отец был военным, а мать — стоматологом.

Карьера Дорофеевой началась еще в детстве. Она пела в клубе по вечерам, а в 12 лет получила первую награду — выиграла вокальный конкурс "Южный экспресс". Важным этапом для нее стало участие в "Черноморских играх", на которых она также победила.

Из солнечного Крыма девушка уехала в 15 лет, когда ее пригласили петь в трио "М.Ч.С." Сначала группа выступала в Мариуполе, впрочем перебралась в Москву. Уже позже она попала во "Время и Стекло" и с того момента с каждым днем становилась еще популярнее украинской артисткой.

Несмотря на безумный успех, Надя Дорофеева страдает. Она не может попасть в родной город и даже увидеться со своей семьей. В 2022 году артистка дала интервью ТСН, в котором рассказала, что ее мама, папа и брат находятся в оккупированном Крыму.

"Они переживают войну очень сложно. Я даже не представляю, когда мы увидимся снова. До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали ко мне в Киев. Я так скучаю по семье и мечтаю встретиться. Для меня это огромная боль и очень сложная тема. Моя семь — это самое важное, что у меня есть", — сказала певица.

Дорофеева отказывалась все эти годы ездить в Крым и готова возвратиться только на деоккупированный полуостров. И не просто приехать домой, а еще и дать немало концертов.

Украинская певица Надя Дорофеева с мамой Ольгой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица дважды пережила шок и потерю дома. Полномасштабное вторжение она встретила возле Киева и в 2022 году выпустила клип "В твоей душе". В нем она рассказала о своих переживаниях и вспомнила собственное детство.

Андрей Бедняков мыслями "летает" на пирс в Мариуполе

Украинский блогер Андрей Бедняков в "Квартале". Фото: стоп-кадр

Актер, блогер и ведущий Адрий Бедняков родился в Мариуполе. Работал на местном заводе электрослесарем и случаем судьбы попал в команду КВН "Причем здесь мы".

Позже переехал в Харьков и окончил Университет внутренних дел, но уже в столице открыл свой настоящий талант — актерство. Успех для ведущего пришел после его съемок в тревел-шоу "Орел и решка". Сейчас у него есть собственные авторские проекты.

Родной город звезды практически полностью уничтожен россиянами. Бедняков не может вспоминать о нем без слез. Для него потеря Мариуполя — глубокая рана на сердце.

Впрочем, самой большой болью для актера стала смерть матери в оккупированном городе. Она долго находилась в коме и ее сердце не выдержало. У телеведущего даже не было возможности попрощаться с ней. К счастью, его сестре, которая ухаживала за матерью, удалось спастись из оккупации.

"Страшно то, что я не могу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно — я приеду попрощаться с мамой. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще тысяч украинцев. Но мы обязательно дождемся...", — писал Бедняков.

Телеведущий Андрей Бедняков с мамой, женой и дочерью. Фото: instagram.com/biedniakov

По словам телеведущего, его мать находилась в коме уже давно, но сестра Беднякова решила не говорить об этом брату, чтобы не огорчать его. Ее тело удалось вывезти и похоронить в Мариуполе, сейчас эта территория оккупирована.

"Маму удалось вывезти и удалось маму похоронить по-человечески. Но, к сожалению, не на подконтрольной Украине на данный момент территории. Но, как сказала сестра, хотя бы не у подъезда, где хоронили своих родственников люди нашего двора и всего города", — рассказывал ведущий.

Мама Андрея Беднякова. Фото: instagram.com/biedniakov

Во время разговора со Славой Деминым, Бедняков поделился детялами ситуации в Мариуполе. Квартиры его сестры уже нет.

"Одну снесли, но это уже была квартира сестры. Я там был прописан, но отдал сестре. Дом снесли, к сожалению. А там, где мамина квартира, вроде бы еще стоит, но я не знаю. Я боюсь спрашивать… Она вроде бы стоит, пока", — рассказал Бедняков.

Ведущий не боится, что его дом исчезнет, дом снесут или украдут мебель. Его волнуют воспоминания — родственные реликвии и фотографии.

"Я боюсь, что я не достану фотографии мои, мамы, бабушки, отца, детские грамоты, мамины какие-то вещи, отца вещи... Вот этого я боюсь, а за квартиру не переживаю", — сказал Андрей.

Бедняков обвиняет во всем Россию, забравшую не только его дом, но еще и самого родного человека.

Евгению Кошевому снится, как он гуляет по родному Луганску

Юморист Евгений Кошевой в "Квартале". Фото: стоп-кадр

Евгений Кошевой родился в селе Ковшаровка, Харьковская область. Его отец был работником в котельне, а мама — воспитательницей в детском саду. Впрочем, в 1989 году его семья переехала в Алчевск, Луганскую область.

Юморист мечтал стать певцом, учился играть на саксафоне и поступил на актерское в театральный колледж. Впрочем, попал в КВН и построил карьеру в "Вечернем квартале".

Евгений провел свою юность в Луганске и до 2014 года даже не мог вообразить, что Россия может забрать его любимый город.

"Регион был очень красив. Да, было там над чем работать, но и работали люди. Люди работали на тех заводах, которые вывезли так называемые "ЛНР" и "ДНР". А сейчас ничего нет. Ты смотри, что эти — не знаю" , как их даже назвать — говорят: "Мы восстанавливаем Мариуполь". Вы что, конч*ные?" — делился своими воспоминаниями телеведущий с "Украинской правдой" .

Папа Евгения Кошевого. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Многие друзья актера перешли на сторону врага и для него это было настоящей трагедией. Впрочем, не самой большой. Кошевой не был в Луганске с 2014 года, даже не мог попрощаться с отцом.

"В 14-м году после концерта в Луганске я видел последний раз своего папу. Я не был ни на похоронах, нигде. Я на могиле не был все 9 лет. Как я могу поехать туда, если меня записали в списки? Там же в их есть списки людей, которые неугодны "лнровцам" — сразу на подвал бросают. Не только я, там все наши", — рассказал юморист.

Напомним, что юморист Евгений Кошевый публично высмеял хейтеров "Квартала" — почему. Также кварталовцы попали в скандал из-за номера о добровольцах.