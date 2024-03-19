Кошевий, Бєдняков і Дорофеєва заспівали про рідні окуповані міста — історії життя українських зірок

Український блогер Андрій Бєдняков у "Кварталі". Фото: стоп-кадр

Українські зірки заспівали сумну пісню про свої рідні міста, які окупувала Росія,. Актор Євген Кошовий, блогер Андрій Бєдняков та співачка Надя Дорофеєва пригадали своє дитинство.

Пісня прозвучала у новому випуску "Єдиний квартал".

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У новому випуску "Єдиного квартал" українські знаменитості заспівали про весну у рідних містах. Для них це виконання було дуже особистим, адже всі вони втратили свої домівки через збройну агресію РФ. Співачка Надя Дорофеєва, блогер Андрій Бєдняков та гуморист Євген Кошовий практично заплакали на сцені, адже не можуть повернутися туди, де виросли.

Надя Дорофеєва сумує за берегами рідного Криму

Українська співачка Надя Дорофеєва у "Кварталі". Фото: стоп-кадр

Надя Дорофеєва народилась у Сімферополі, Автономна республіка Крим. Її батько був військовим, а мати — стоматологинею, втім вони розлучились, коли артистці було всього 3 роки.

Кар'єра Дорофеєвої розпочалась ще в дитинстві. Вона співала у клубі по вечорах, а в 12 років отримала першу нагороду — виграла вокальний конкурс "Південний експрес". Важливим етапом для неї стала участь у "Чорноморських іграх", які вона також виграла.

З сонячного Криму дівчина поїхала у 15, коли її запросили співати у тріо "М.Ч.С." Спочатку гурт виступав у Маріуполі, втім перебрався до Москви. Вже пізніше вона потрапила у "Время і Стекло" і з того моменту з кожним днем ставала ще більш популярною українською артисткою.

Незважаючи на шалений успіх, Надя Дорофеєва страждає. Вона не може потрапити у рідне місто і навіть більше — бачитись зі своєю сім'єю. У 2022 році артистка дала інтерв'ю ТСН, в якому розповіла, що її мама, тато і брат перебувають в окупованому Криму.

"Вони переживають війну дуже складно. Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до мене в Київ. Я так сумую за родиною і мрію зустрітися. Для мене це величезний біль і дуже складна тема. Моя сім’я — це найважливіше, що в мене є", — сказала співачка.

Дорофеєва відмовлялася всі ці роки їздити до Криму і готова повернутися лише на деокупований півострів. І не просто приїхати додому, а ще й дати чимало концертів.

Українська співачка Надя Дорофеєва з мамою Ольгою. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка двічі пережила шок і втрату домівки. Повномасштабне вторгнення вона зустріла біля Києва і у 2022 році випустила кліп "У твоїй душі". У ньому вона розповіла про свої переживання і згадала власне дитинство.

Андрій Бєдняков думками "літає" на пірс у Маріуполі

Український блогер Андрій Бєдняков у "Кварталі". Фото: стоп-кадр

Актор і ведучий Адрій Бєдняков народився у Маріуполі. Працював на місцевому заводі електрослюсаром і випадком долі потрапив у команду КВН "Причому тут ми".

Пізніше переїхав до Харкова і закінчив Університет внутрішніх справ, але вже у столиці відкрив свій справжній талант — акторство. Успіх для ведучого прийшов після його зйомок у тревел-шоу "Орел і решка". Зараз він має власні авторські проєкти.

Рідне місто зірки практично повністю знищене росіянами. Бєдняков не може згадувати про нього без сліз. Для нього втрата Маріуполя — глибока рана на серці.

Втім, найбільшою біллю для актора стала смерть матері в окупованому місті. Вона довго перебувала у комі і її серце не витримало. Телеведучий навіть не мав можливості попрощатися з нею. На щастя, його сестрі, яка доглядала матір, вдалось врятуватись з окупації.

"Страшно те, що я не можу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я впевнений, що рано чи пізно — я приїду попрощатися з мамою. Коли на тій територій буде знову висіти український прапор. путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. Але ми обов'язково дочекаємося...", — писав Бєдняков.

Телеведучий Андрій Бєдняков з мамою, дружиною і донькою. Фото: instagram.com/biedniakov

За словами телеведучого, його мати перебувала у комі вже давно, але сестра Бєднякова вирішила не говорити про це братові, аби не засмучувати його. Її тіло вдалося вивезти та поховати у Маріуполі, нині ця територія окупована.

"Маму вдалося вивезти і вдалося маму поховати по-людськи. Але, на жаль, не на підконтрольній Україні на даний момент території. Але, як сказала сестра, хоча б не біля під'їзду, де ховали своїх родичів люди нашого двору та всього міста", — розповідав ведучий.

Мама Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/biedniakov

Під час розмови з Славою Дьоміним, Бєдняков нещодавно поділився детялами ситуації в Маріуполі. Квартири його сестри вже не існує.

"Одну знесли, але це вже була квартира сестри. Я там був прописаний, але віддав сестрі. Будинок знесли, на жаль. А там, де мамина квартира, начебто ще стоїть, але я не знаю. Я боюся питати… Вона начебто стоїть, поки що", — розповів Бєдняков.

Ведучий не боїться, що його дім зникне, будинок знесуть чи вкрадуть меблі. Його хвилюють спогади — родинні реліквії та фотографії.

"Я боюся, що я не дістану фотографії мої, мами, бабусі, батька, дитячі грамоти, мамині якісь речі, батька речі... Ось цього я боюся, а за квартиру не переживаю", — сказав Андрій.

Бєдняков звинувачує в усьому Росію, яка забрала не тільки його дім, а ще й наріднішу людину.

Євгену Кошовому сниться, як він гуляє рідним Луганськом

Гуморист Євген Кошовий у "Кварталі". Фото: стоп-кадр

Євгеній Кошовий народився у селі Ковшаровка, Харківська область. Його батько був працівником котельні, а мама — вихователькою у дитячому садочку. Втім, у 1989 році його сім'я переїхала до Алчевська, Луганська область.

Гуморист мріяв стати співаком, вчився грати на саксафоні і вступив на акторське у театральний коледж. Втім, потрапив у КВН і побудував кар'єру у "Вечірньому кварталі".

Євгеній провів свою юність у Луганську і до 2014 року навіть не міг уявити, що Росія може забрати його улюблене місто.

"Регіон був дуже красивий. Так, було там над чим працювати, але й працювали люди. Люди працювали на тих заводах, які повивозили так звані "ЛНР" і "ДНР". А зараз нічого немає. Ти дивись, що оці — не знаю, як їх навіть назвати — кажуть: "Мы восстанавливаем Мариуполь". Ви що, конч*ні?" — ділився своїми спогадими телеведучий з "Українською правдою".

Тато Євгена Кошового. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Чимало друзів актора перейшли на бік ворога і для нього це було справжньою трагедією. Втім, не найбільшою. Кошевий не був у Луганську з 2014 року, навіть не мав змоги попрощатися з батьком.

"В 14-му році після концерту в Луганську я бачив останній раз свого тата. Я не був ні на похороні, ніде. Я на могилі не був всі 9 років. Як я можу поїхати туди, якщо мене записали у списки? Там же в них є списки людей, які неугодні "лнрівцям" — одразу на підвал кидають. Не тільки я, там всі наші", — розповів гуморист.

Нагадаємо, що гуморист Євген Кошевий публічно висміяв хейтерів "Кварталу" — чому. Також кварталівці потрапили у скандал через номер про добровольців.