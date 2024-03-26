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Копы-напарники снова в деле — в сети появился трейлер легендарного экшена "Плохие парни 4"

26 марта 2024 18:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Копы-напарники снова в деле — в сети появился трейлер легендарного экшена "Плохие парни 4"
Фильм "Плохие парни: Все или ничего". Фото: скриншот Youtube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер четвертой части легендарного экшена, получившего название "Плохие парни: Все или ничего". На широких экранах лента появится в начале лета.

Об этом сообщает Variety.

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Четвертая часть продолжает легендарную историю Вила Смита и Мартина Лоуренса, которые объединив усилия в роли детективов полиции Майами Майка Лоури и Маркуса Бернетта, ведут борьбу с нелегальной торговлей наркотиками в Майами.

По сюжету сиквела Майку Лоури и Маркусу Бернетту придется отбелить имя своего бывшего начальника, которого пытается подставить мафия. Новые приключения записывают детективов в преступники, из-за чего полиция устраивает на них настоящую охоту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Главные роли в ленте сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Режиссерами "Плохих парней 4" выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, которые сняли три первые части.

Премьера легендарного экшена намечена на 7 июня.

Напомним, что вышел сериал о культовом дизайнере Кристионе Диоре. Также мы рассказывали, что романтического посмотреть на выходных.

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