Копы-напарники снова в деле — в сети появился трейлер легендарного экшена "Плохие парни 4"
Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер четвертой части легендарного экшена, получившего название "Плохие парни: Все или ничего". На широких экранах лента появится в начале лета.
Об этом сообщает Variety.
Трейлер новой части приключенческой ленты "Плохие парни"
Четвертая часть продолжает легендарную историю Вила Смита и Мартина Лоуренса, которые объединив усилия в роли детективов полиции Майами Майка Лоури и Маркуса Бернетта, ведут борьбу с нелегальной торговлей наркотиками в Майами.
По сюжету сиквела Майку Лоури и Маркусу Бернетту придется отбелить имя своего бывшего начальника, которого пытается подставить мафия. Новые приключения записывают детективов в преступники, из-за чего полиция устраивает на них настоящую охоту.
Главные роли в ленте сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Режиссерами "Плохих парней 4" выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, которые сняли три первые части.
Премьера легендарного экшена намечена на 7 июня.
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