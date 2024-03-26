Копи-напарники знову справі — у мережі з'явився трейлер легендарного екшену "Погані хлопці 4"
Кінокомпанія Sony Pictures представила трейлер четвертої частини легендарного екшену, який отримав назву "Погані хлопці: Все або нічого". На широких екранах стрічка з'явиться на початку літа.
Про це повідомляє Variety.
Трейлер нової частини пригодницької стрічки "Погані хлопці"
Четверта частина продовжує легендарну історію Віла Сміта та Мартіна Лоуренса, які об'єднавши зусилля в ролі детективів поліції Маямі Майка Лоурі та Маркуса Бернетта, ведуть боротьбу із нелегальною торгівлею наркотиками в Маямі.
За сюжетом сиквелу Майку Лоурі та Маркусу Бернетту доведеться відбілити ім'я свого колишнього начальника, якого намагається підставити мафія. Нові пригоди записують детективів у злочинці, через що поліція влаштовує на них справжнє полювання.
Головні ролі у стрічці зіграли Вілл Сміт і Мартін Лоуренс. Режисерами "Поганих хлопців 4" виступили Аділь Ель Арбі та Білал Фалла, які зняли три перші частини.
Прем'єра легендарного екшену запланована на 7 червня.
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