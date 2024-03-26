Копи-напарники знову справі — у мережі з'явився трейлер легендарного екшену "Погані хлопці 4"

Фільм "Погані хлопці: Все або нічого". Фото: скриншот Youtube

Кінокомпанія Sony Pictures представила трейлер четвертої частини легендарного екшену, який отримав назву "Погані хлопці: Все або нічого". На широких екранах стрічка з'явиться на початку літа.

Про це повідомляє Variety.

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Четверта частина продовжує легендарну історію Віла Сміта та Мартіна Лоуренса, які об'єднавши зусилля в ролі детективів поліції Маямі Майка Лоурі та Маркуса Бернетта, ведуть боротьбу із нелегальною торгівлею наркотиками в Маямі.

За сюжетом сиквелу Майку Лоурі та Маркусу Бернетту доведеться відбілити ім'я свого колишнього начальника, якого намагається підставити мафія. Нові пригоди записують детективів у злочинці, через що поліція влаштовує на них справжнє полювання.

Головні ролі у стрічці зіграли Вілл Сміт і Мартін Лоуренс. Режисерами "Поганих хлопців 4" виступили Аділь Ель Арбі та Білал Фалла, які зняли три перші частини.

Прем'єра легендарного екшену запланована на 7 червня.

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