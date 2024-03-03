Ким Кардашьян в образе Мортиши Адамс появилась на модном показе

Ким Кардашьян на показе Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила показ своего любимого бренда Balenciaga. Она выбрала кружевное платье, которое идеально подчеркнуло ее пышные формы.

Фотографии появились в Instagram.

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Звезда телешоу Ким Кардашьян с утра приехала на показ новой коллекции Balenciaga AW24. Для этого она выбрала платье того же бренда.

Черное кружево идеально подчеркнуло ее фигуру типа "песочные часы". Платье имело длину макси и интересную деталь — сзади висела бирка Balenciaga. Такой же концепт был и на всех моделях коллекции.

Ким подчеркнула образ высоким хвостом и выбрала типичный для нее — несколько гламурный макияж. Дополнили выход звезды черные лодочки с трендовым остроконечным носком и темная сумка.

Ким Кардашьян на показе Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Ким Кардашьян на показе Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Ким Кардашьян на показе Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Раньше мама Ким стала женщиной года — причина.

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