Кім Кардаш'ян в образі Мортіші Адамс з'явилась на модному показі
Американська телезірка Кім Кардаш'ян завітала на показ свого улюбленого бренду Balenciaga. Вона обрала мереживну сукню, яка ідеально підкреслила її пишні форми.
Світлини з'явились в Instagram.
Кім Кардаш'ян вразила своїм звабливим образом у Парижі
Зірка телешоу Кім Кардаш'ян зранку приїхала на показ нової колекції Balenciaga AW24. Для цього вона обрала сукню від цього ж бренду.
Чорне мереживо ідеально підкреслило її фігуру типу "пісочний годинник". Сукня мала довжину максі і цікаву деталь — позаду висіла бірка Balenciaga. Така ж концепція була і на всіх моделях колекції.
Кім підкреслила образ високим хвостом і вибрала типовий для неї, дещо гламурний макіяж. Доповнили вихід зірки чорні лодочки з трендово загостреним носком і темна сумка.
Раніше мама Кім стала жінкою року — причина.
Також Сем Сміт підкорив паризький подіум картатим спіднім.
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