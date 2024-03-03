Кім Кардаш'ян в образі Мортіші Адамс з'явилась на модному показі

Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Американська телезірка Кім Кардаш'ян завітала на показ свого улюбленого бренду Balenciaga. Вона обрала мереживну сукню, яка ідеально підкреслила її пишні форми.

Світлини з'явились в Instagram.

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Зірка телешоу Кім Кардаш'ян зранку приїхала на показ нової колекції Balenciaga AW24. Для цього вона обрала сукню від цього ж бренду.

Чорне мереживо ідеально підкреслило її фігуру типу "пісочний годинник". Сукня мала довжину максі і цікаву деталь — позаду висіла бірка Balenciaga. Така ж концепція була і на всіх моделях колекції.

Кім підкреслила образ високим хвостом і вибрала типовий для неї, дещо гламурний макіяж. Доповнили вихід зірки чорні лодочки з трендово загостреним носком і темна сумка.

Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

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