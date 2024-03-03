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Кім Кардаш'ян в образі Мортіші Адамс з'явилась на модному показі

3 березня 2024 23:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кім Кардаш'ян в образі Мортіші Адамс з'явилась на модному показі
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська телезірка Кім Кардаш'ян завітала на показ свого улюбленого бренду Balenciaga. Вона обрала мереживну сукню, яка ідеально підкреслила її пишні форми.

Світлини з'явились в Instagram.

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Зірка телешоу Кім Кардаш'ян зранку приїхала на показ нової колекції Balenciaga AW24. Для цього вона обрала сукню від цього ж бренду. 

Чорне мереживо ідеально підкреслило її фігуру типу "пісочний годинник". Сукня мала довжину максі і цікаву деталь — позаду висіла бірка Balenciaga. Така ж концепція була і на всіх моделях колекції. 

Кім підкреслила образ високим хвостом і вибрала типовий для неї, дещо гламурний макіяж. Доповнили вихід зірки чорні лодочки з трендово загостреним носком і темна сумка. 

Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: instagram.com/kimkdashy/

Раніше мама Кім стала жінкою року — причина.

Також Сем Сміт підкорив паризький подіум картатим спіднім.

Кім Кардашян
мода
Париж
фото
Balenciaga

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