Маму Кім Кардаш'ян визнали жінкою року

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Мама Кім Кардаш'ян Кріс Дженнер, яка, за чутками, є основним менеджером своїх дочок, знялася для обкладинки журналу Los Angeles Magazine, який назвав її "жінкою року". Дженнер висловилася про хейтерів, які критикують у мережі її та її родину.

Про це пише Los Angeles Magazine.

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Кріс Дженнер, на думку користувачів мережі, повністю контролює дії своїх дочок та просуває їх. Наприклад, у мережі вважають, що романи сестер Кардаш'ян та Дженнер часто вигадує саме вона — на думку деяких, стосунки Кайлі Дженнер із Тімоті Шаламе саме її ідея.

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

"Хулігани і люди, які злі та критичні в інтернеті, — це реальна проблема. Це сумно, але є багато людей, які відчувають, що їм потрібно висловити свою думку про когось іншого. Це жорстоко, це сильно впливає на психічне здоров'я людей. Я не можу собі уявити, щоб я публічно висловлювала свою думку щодо когось, знаючи, що це зачепить чиїсь почуття... Я не знаю, як і звідки це взялося. У більшості випадків це робить хтось, хто дуже нещасний у своєму житті. Шкода, що наше суспільство дійшло до такого", — говорить знаменитість.

Зірка реаліті-шоу Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Кріс Дженнер на критику не звертає уваги.

"У мене просто на це немає часу. У мене 12 робіт", — додала вона.

Звинувачення на адресу Кріс Дженнер висловлював і колишній чоловік Кім Кардаш'ян Каньє Вест. За його словами, саме Кріс вигадала свого часу злити відверте відео Кім, щоб привернути до неї увагу. Репер побоюється, що така доля може чекати на його дітей.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розкритикували за подарунок сину.

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