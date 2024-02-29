Маму Ким Кардашьян признали женщиной года
Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер, которая, по слухам, является основным менеджером своих дочерей, снялась для обложки журнала Los Angeles Magazine, назвавшим ее "женщиной года". Дженнер высказалась о хейтерах, критикующих в сети ее и ее семью.
Об этом пишет Los Angeles Magazine.
Мама Ким Кардашьян ответила критикам
Крис Дженнер, по мнению пользователей сети, полностью контролирует действия своих дочерей и продвигает их. К примеру, в сети считают, что романы сестер Кардашьян и Дженнер часто придумывает именно она — по мнению некоторых, отношения Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе именно ее идея.
"Хулиганы и люди, которые злы и критичны в интернете, — это реальная проблема. Это грустно, но есть много людей, которые чувствуют, что им нужно высказать свое мнение о ком-то другом. Это жестоко, это сильно влияет на психическое здоровье людей. Я не могу себе представить, чтобы я публично выражала свое мнение относительно кого-то, зная, что это затронет чьи-то чувства... Я не знаю, как и откуда это взялось. В большинстве случаев это делает кто-то, кто очень несчастен в своей жизни. Жаль, что наше общество дошло до такого", — говорит знаменитость.
Крис Дженнер на критику не обращает внимания.
"У меня просто на это нет времени. У меня 12 работ", — добавила она.
Обвинения в адрес Крис Дженнер высказывал и бывший супруг Ким Кардашьян Канье Уэст. По его словам, именно Крис придумала в свое время слить откровенное видео Ким, чтобы привлечь к ней внимание. Рэпер опасается, что такая судьба может ждать его детей.
Напомним, Ким Кардашьян раскритиковали за подарок сыну.
Ранее Клаудия Шиффер снялась для культового глянца.
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