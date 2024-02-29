Маму Ким Кардашьян признали женщиной года

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер, которая, по слухам, является основным менеджером своих дочерей, снялась для обложки журнала Los Angeles Magazine, назвавшим ее "женщиной года". Дженнер высказалась о хейтерах, критикующих в сети ее и ее семью.

Об этом пишет Los Angeles Magazine.

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Крис Дженнер, по мнению пользователей сети, полностью контролирует действия своих дочерей и продвигает их. К примеру, в сети считают, что романы сестер Кардашьян и Дженнер часто придумывает именно она — по мнению некоторых, отношения Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе именно ее идея.

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

"Хулиганы и люди, которые злы и критичны в интернете, — это реальная проблема. Это грустно, но есть много людей, которые чувствуют, что им нужно высказать свое мнение о ком-то другом. Это жестоко, это сильно влияет на психическое здоровье людей. Я не могу себе представить, чтобы я публично выражала свое мнение относительно кого-то, зная, что это затронет чьи-то чувства... Я не знаю, как и откуда это взялось. В большинстве случаев это делает кто-то, кто очень несчастен в своей жизни. Жаль, что наше общество дошло до такого", — говорит знаменитость.

Звезда реалити-шоу Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

Крис Дженнер на критику не обращает внимания.

"У меня просто на это нет времени. У меня 12 работ", — добавила она.

Обвинения в адрес Крис Дженнер высказывал и бывший супруг Ким Кардашьян Канье Уэст. По его словам, именно Крис придумала в свое время слить откровенное видео Ким, чтобы привлечь к ней внимание. Рэпер опасается, что такая судьба может ждать его детей.

Напомним, Ким Кардашьян раскритиковали за подарок сыну.

Ранее Клаудия Шиффер снялась для культового глянца.