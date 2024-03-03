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Епатажний Сем Сміт у шотландських трусах став зіркою показу Vivienne Westwood

3 березня 2024 21:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Епатажний Сем Сміт у шотландських трусах став зіркою показу Vivienne Westwood
Співак Сем Сміт. Фото: instagram.com/samsmith/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярний співак Сем Сміт взяв участь у показі британського бренду Vivienne Westwood. Він продефілював паризьким подіумом у дуже ефектних образах.

Артист виклав фото в instagram.

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Британський бренд Vivienne Westwood презентував свою нову ready-to-wear колекцію осінь-зима 2024-2025.

Особливим гостем показу став співак Сем Сміт, який продефілював паризьким подіумом. Він представив два епатажні образи. 

@whoopsee.it

L’artista Sam Smith ha sfilato per Vivienne Westwood con un look della nuova collezione e un ramo di legno, chiaro riferimento all’ispirazione primitive-core di tutta la sfilata. [📹 Getty Images] #whoopsee #viviennewestwood #samsmith #pfw

♬ original sound - sp33dsongsx

Особливо глядачів та фанатів артиста вразив його вихід у картатих високих трусах і трикотажній кофті оливкового відтінку з V-подібним вирізом. Стилісти доповнили цей образ нетиповим головним убором з фатину, класичними туфлями на високій платформі та типовими для шотландської культури високими гольфами. Також співак тримав дерев'яну палицю у руках — це нагадало атмосферу вівчарства. 

Співак Сем Сміт. Фото: instagram.com/samsmith/
Сем Сміт на показі Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

Другий образ був створений у темних кольорах — чорна довга сукня, яка складається з клаптиків та траурний капелюшок у тому ж кольорі. 

Сем Сміт на показі Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/
Сем Сміт на показі Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

Раніше на показ своєї колекції дружина Бекхема прийшла на милицях.

Також Андре Тан дізнався, яким міг би бути гарним у 90-ті роки.

мода
Париж
співак
закордонні зірки
Велика Британія

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