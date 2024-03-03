Епатажний Сем Сміт у шотландських трусах став зіркою показу Vivienne Westwood
Популярний співак Сем Сміт взяв участь у показі британського бренду Vivienne Westwood. Він продефілював паризьким подіумом у дуже ефектних образах.
Артист виклав фото в instagram.
Сем Сміт вразив глядачів картатим спіднім
Британський бренд Vivienne Westwood презентував свою нову ready-to-wear колекцію осінь-зима 2024-2025.
Особливим гостем показу став співак Сем Сміт, який продефілював паризьким подіумом. Він представив два епатажні образи.
@whoopsee.it
L’artista Sam Smith ha sfilato per Vivienne Westwood con un look della nuova collezione e un ramo di legno, chiaro riferimento all’ispirazione primitive-core di tutta la sfilata. [📹 Getty Images] #whoopsee #viviennewestwood #samsmith #pfw♬ original sound - sp33dsongsx
Особливо глядачів та фанатів артиста вразив його вихід у картатих високих трусах і трикотажній кофті оливкового відтінку з V-подібним вирізом. Стилісти доповнили цей образ нетиповим головним убором з фатину, класичними туфлями на високій платформі та типовими для шотландської культури високими гольфами. Також співак тримав дерев'яну палицю у руках — це нагадало атмосферу вівчарства.
Другий образ був створений у темних кольорах — чорна довга сукня, яка складається з клаптиків та траурний капелюшок у тому ж кольорі.
Раніше на показ своєї колекції дружина Бекхема прийшла на милицях.
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