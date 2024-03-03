Епатажний Сем Сміт у шотландських трусах став зіркою показу Vivienne Westwood

Співак Сем Сміт. Фото: instagram.com/samsmith/

Популярний співак Сем Сміт взяв участь у показі британського бренду Vivienne Westwood. Він продефілював паризьким подіумом у дуже ефектних образах.

Артист виклав фото в instagram.

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Особливим гостем показу став співак Сем Сміт, який продефілював паризьким подіумом. Він представив два епатажні образи.

Особливо глядачів та фанатів артиста вразив його вихід у картатих високих трусах і трикотажній кофті оливкового відтінку з V-подібним вирізом. Стилісти доповнили цей образ нетиповим головним убором з фатину, класичними туфлями на високій платформі та типовими для шотландської культури високими гольфами. Також співак тримав дерев'яну палицю у руках — це нагадало атмосферу вівчарства.

Сем Сміт на показі Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

Другий образ був створений у темних кольорах — чорна довга сукня, яка складається з клаптиків та траурний капелюшок у тому ж кольорі.

Сем Сміт на показі Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

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