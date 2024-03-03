Эпатажный Сэм Смит в шотландских трусах стал звездой показа Vivienne Westwood
Популярный певец Сэм Смит принял участие в показе британского бренда Vivienne Westwood. Он продефилировал парижским подиумом в очень эффектных образах.
Артист выложил фото в instagram.
Сэм Смит поразил зрителей клетчатым нижним бельем
Британский бренд Vivienne Westwood представил свою новую ready-to-wear коллекцию осень-зима 2024-2025.
Особым гостем показа стал певец Сэм Смит, продефилировавший парижским подиумом. Он представил два эпатажных образа.
@whoopsee.it
L'artista Sam Smith ha sfilato к Vivienne Westwood на un look della nuova collezione и un ramo di legno, chiaro riferimento all'ispirazione primitive-core di tutta la sfilata. [📹 Getty Images] #whoopsee #viviennewestwood #samsmith #pfw♬ original sound - sp33dsongsx
Особенно зрителей и фанатов артиста поразил его выход в клетчатых высоких трусах и в трикотажной кофте оливкового оттенка с V-образным вырезом. Стилисты дополнили этот образ нетипичным головным убором из фатина, классическими туфлями на высокой платформе и типичным для шотландской культуры высокими гольфами. Также певец держал деревянную палку в руках — это напомнило атмосферу овцеводства.
Второй образ был создан в темных цветах — черное длинное платье, состоящее из лоскутков и траурная шляпка в том же цвете.
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