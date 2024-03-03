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Эпатажный Сэм Смит в шотландских трусах стал звездой показа Vivienne Westwood

3 марта 2024 21:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Эпатажный Сэм Смит в шотландских трусах стал звездой показа Vivienne Westwood
Певец Сэм Смит. Фото: instagram.com/samsmith/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярный певец Сэм Смит принял участие в показе британского бренда Vivienne Westwood. Он продефилировал парижским подиумом в очень эффектных образах.

Артист выложил фото в instagram.

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Особым гостем показа стал певец Сэм Смит, продефилировавший парижским подиумом. Он представил два эпатажных образа.

@whoopsee.it

L'artista Sam Smith ha sfilato к Vivienne Westwood на un look della nuova collezione и un ramo di legno, chiaro riferimento all'ispirazione primitive-core di tutta la sfilata. [📹 Getty Images] #whoopsee #viviennewestwood #samsmith #pfw

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Особенно зрителей и фанатов артиста поразил его выход в клетчатых высоких трусах и в трикотажной кофте оливкового оттенка с V-образным вырезом. Стилисты дополнили этот образ нетипичным головным убором из фатина, классическими туфлями на высокой платформе и типичным для шотландской культуры высокими гольфами. Также певец держал деревянную палку в руках — это напомнило атмосферу овцеводства.

Певец Сэм Смит. Фото: instagram.com/samsmith/
Сэм Смит на показе Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

Второй образ был создан в темных цветах — черное длинное платье, состоящее из лоскутков и траурная шляпка в том же цвете.

Сэм Смит на показе Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/
Сэм Смит на показе Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

Ранее на показ своей коллекции жена Бекхэма пришла на костылях.

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