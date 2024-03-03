Эпатажный Сэм Смит в шотландских трусах стал звездой показа Vivienne Westwood

Певец Сэм Смит. Фото: instagram.com/samsmith/

Популярный певец Сэм Смит принял участие в показе британского бренда Vivienne Westwood. Он продефилировал парижским подиумом в очень эффектных образах.

Артист выложил фото в instagram.

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Особым гостем показа стал певец Сэм Смит, продефилировавший парижским подиумом. Он представил два эпатажных образа.

Особенно зрителей и фанатов артиста поразил его выход в клетчатых высоких трусах и в трикотажной кофте оливкового оттенка с V-образным вырезом. Стилисты дополнили этот образ нетипичным головным убором из фатина, классическими туфлями на высокой платформе и типичным для шотландской культуры высокими гольфами. Также певец держал деревянную палку в руках — это напомнило атмосферу овцеводства.

Сэм Смит на показе Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

Второй образ был создан в темных цветах — черное длинное платье, состоящее из лоскутков и траурная шляпка в том же цвете.

Сэм Смит на показе Vivienne Westwood. Фото: instagram.com/samsmith/

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