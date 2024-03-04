Камилла взяла перерыв в исполнении королевских обязанностей

Королева Великобритании Камилла. Фото: Reuters

Королева Великобритании Камилла взяла перерыв в исполнении своих королевских обязанностей. Впрочем, уже на следующей неделе 76-летняя жена Чарльза III вновь появится на публичных мероприятиях.

Об этом сообщает издание People.

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В последнее время у Камиллы был сложный и напряженный график. Из-за лечения Чарльза III, восстановления Кейт Миддлтон и временной занятости принца Уильяма королева посещала большинство мероприятий. Теперь она будет отдыхать минимум неделю. Впрочем, это не связано с ухудшением ее физического состояния и здоровья.

Источники во дворце сообщают, что королева регулярно планирует отдых в это время года. Следующим запланированным мероприятием королевы Камиллы станет ежегодная служба ко Дню Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Торжества пройдут 11 марта. Ожидается, что король Чарльз III обратится по видео, которое будут транслировать во время службы.

Отпуск королевы Камиллы означает, что три из четырех главных членов королевской семьи находятся вне внимания общественности. 75-летний король Чарльз отменил большинство публичных обязанностей, поскольку проходил лечение от рака, хотя продолжает работать из резиденции. Но на мероприятиях не появляется.

Королева Камилла. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что брат принцессы Дианы показал ее фото из домашнего архива. Также мы рассказывали, какой план разработали британцы на случай смерти Чарльза III.